Unity en Dominicana celebrará su tradicional Servicio de Acción de Gracias este jueves

El Ministerio Unity en Dominicana celebrará este jueves su acostumbrado Servicio de Acción de Gracias, una tradición espiritual que esta comunidad viene realizando desde hace varias décadas en el país. La ceremonia se efectuará a las 6:30 de la tarde, en el templo ubicado en la avenida 27 de Febrero número 52, frente al Centro Olímpico.

La reverenda Carmen Magaly Sánchez, ministra directora de la iglesia, invitó al público en general a participar de esta experiencia de gratitud y reafirmó que Unity “practica el cristianismo y no es sectaria, así que son bienvenidas todas las personas que estén motivadas a dar gracias por lo que han recibido y esperan recibir”.

Sánchez recordó que la gratitud es un principio espiritual esencial: “Recordemos que Jesús, antes de ver a su amigo Lázaro salir de la tumba, también dio gracias. Aclamaremos alegremente al Señor, ya que cuando damos gracias invocamos al bien”.

La reverenda informó además que estará acompañada del reverendo Wilfredo Feliz, en expresión de unidad familiar, ya que noviembre también es reconocido como el mes de la familia. “Estaremos dando gracias a Dios por toda la familia dominicana. Cabe destacar que todos los días debemos dar gracias a Dios por todo y en todo. Pero en el Día de Acción de Gracias miles de familias se reúnen en oración, y eso hace que sea una fecha especial”, expresó.

Unity en Dominicana reiteró su invitación a todas las personas interesadas en vivir un momento de reflexión, celebración y gratitud compartida.