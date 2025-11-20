Castro Marte dice fallo que permite relaciones homosexuales en Policía y Fuerzas Armadas es un "adefesio legal"

El obispo de la diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, Jesús Castro Marte, se pronunció este jueves sobre el fallo del Tribunal Constitucional (TC), que eliminó los artículos que estipulaban prisión de dos meses a dos años para los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que sostuvieran relaciones sexuales con personas del mismo sexo.

A través de una publicación en su cuenta de la red social X, calificó la medida como un "degradación social".

“Vemos con perplejidad y asombro la trepidante degradación social que corroe sin pruritos a la sociedad dominicana, hoy día”, leía parte del mensaje.

Asimismo, afirmó que "personajes desaprensivos" están fortaleciendo una "cultura de inmoralidades" en el pueblo dominicano.

“Aquellos valores que han sustentado nuestra identidad por siglos, dando cohesión, pertenencia, solidaridad y convivencia pacífica a nuestro pueblo, están, evidentemente, en manos de personajes desaprensivos que hacen del cultivo y la permisividad de antivalores un nuevo credo", dijo.

También cuestionó las acciones de las autoridades correspondientes.

“La execrable sentencia evacuada por nuestro Tribunal Constitucional, encumbrando la sodomía al estatus de fuerza de ley, constituye una afrenta para la fe cristiana que profesamos y un atentado a la formación moral de nuestros ciudadanos de ayer, de hoy y de mañana”, indicó.

Y fortaleció la negativa de la comunidad religiosa a esta decisión penal llamándola "adefesio".

“Rechazamos enérgicamente el adefesio legal con el que se ha querido justificar y llamamos a nuestro pueblo a pronunciarse en contra de los promotores de tal iniciativa en todos los términos que nos son permitidos", manifestó.