Canal católico invita a la paciencia y oración ante suspensión de monseñor Francisco Ozoria

Sobre la suspensión de Monseñor Francisco Ozoria Acosta, arzobispo metropolitano de Santo Domingo, de sus labores administrativas, Televida Canal 41 católico, invito a los feligreses a tener paciencia y unirse en oración.

Luis Feliz Roa, administrador general del canal católico, hizo un llamado a estar firmes ante la desinformación y especulaciones que han surgido en torno a la suspensión de monseñor Ozoria Acosta.

“En las últimas horas, han surgido desinformaciones y especulaciones infundadas en torno a las autoridades que lideran nuestra iglesia y que pudieran crear malestar a nuestra amada feligresía y servidores directos al servicio de nuestro amado Dios Todopoderoso”, cita el comunicado.

Dijo que se debe tener paciencia y esperar que las autoridades religiosas se expresen sobre la suspensión.

“Es tiempo de orar por nuestra iglesia y los pastores que la lideran para que Dios les dé sabiduría en la misión encomendada”, agregó.

Ayer, monseñor Francisco Ozoria Acosta manifestó que su suspensión se produjo por una supuesta “mala administración” del patrimonio diocesano para cuestiones económicas y financieras y del personal eclesiástico.

Ozoria Acosta indicó que no había recibido una notificación o amonestación por algunas actividades no bien vistas por la Santa Sede, por lo que se sorprende por esta decisión.

En una carta emitida a los feligreses y compañeros religiosos, dijo y especificó que la suspensión se ejecuta a partir de la toma de posesión canónica del cargo por parte del nuevo arzobispo coadjutor, quien ha sido recientemente nombrado.

La carta dicta que se sorprendió al enterarse de que el nuevo arzobispo fue nombrado con “unas facultades especiales exclusivas para el ámbito de la administración del patrimonio diocesano, para cuestiones económicas y financieras, así como la gestión del clero y del personal eclesiástico”.

En consecuencia, Ozoria Acosta informó que mantendrá la titularidad del cargo, pero se le “suspenderá la potestad del gobierno”.