Monseñor Manuel Ruiz agradece a Dios por ver en él un futuro sacerdotal en la Diócesis Stella Maris

En medio del júbilo por ser consagrado como primer obispo de la nueva Diócesis Stella Maris, monseñor Manuel Antonio Ruiz de la Rosa agradeció a Dios por elegirlo como su hijo predilecto y a su madre por ser su soporte.

“Gracias a mi familia, a mi papá don Marcos que está en el cielo, a mi mamá, que con sus primeros 93 años está aquí comandando a esta familia”, dijo Ruiz de la Rosa al finalizar su acto de ceremonia de ordenamiento episcopal en el Anfiteatro Luisito Martí, ubicado en el Parque Mirador del Este.

Además, agradeció a Dios: “Limpiando zapatos a los pies de este Cristo de los milagros de Bayaguana, me echó mano el Señor para el seminario”.

En su discurso, el cura recordó entre risas cuando monseñor Freddy Bretón le obsequió su primera mitra pequeña y de tela diciendo: "Ha pasado el tiempo, y hoy ya tengo una de verdad".

Ruiz de la Rosa describió a Stella Maris como una diócesis que enfrentará “grandes retos”, debido al crecimiento social y urbano que rodea las zonas que esta nueva archidiócesis.

El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, le da la bendición al nuevo obispo.Leonel Matos

También hizo un llamado a los arquitectos, ingenieros y empresarios a construir capillas y espacios de oración en sus edificaciones para que Jesús sea el primero en habitar sus proyectos y consiga que traiga bendiciones.

"Oren por esta diócesis, oren por este obispo, para que cumpla bien a Dios y a la Iglesia", dijo al dirigirse a saludar a los feligreses presentes.

Ceremonia de ordenación episcopal

La ceremonia de ordenación episcopal de monseñor Ruiz de la Rosa estuvo cargada de alegría; los fieles religiosos esperaban al nuevo obispo.

La homilía estuvo a cargo de monseñor Piergiorgio Bertoldi, nuncio apostólico y representante del papa León XIV en República Dominicana, quien destacó el valor sacerdotal de Ruiz de la Rosa, como un siervo fiel a los mandatos de Dios y a la Iglesia católica.

Durante la ceremonia, monseñor Ruiz de la Rosa fue ordenado obispo mediante el rito de imposición de manos y oración consagratoria, recibiendo así la plenitud del sacramento del orden sacerdotal.

El nuevo obispo se postró, en símbolo de una nueva vida en la Iglesia católica, llevada de humildad, firmeza y amor por su pueblo.

Como parte del acto de ordenación, Bertoldi entregó un anillo a Ruiz de la Rosa, la mitra sacerdotal y el báculo; estos símbolos religiosos lo acompañarán en su camino por la fe y el amor a Dios.

El acto religioso contó con la presencia del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez; monseñor Freddy Antonio de Jesús Bretón Martínez, arzobispo emérito de Santiago de los Caballeros y monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo, obispo emérito de San Francisco de Macorís. Asistieron también los presbíteros Fermín de los Santos, de la diócesis de Stella Maris, y Williams Antonio Arias Arias, de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros.

Desde el ámbito político estuvo presente el presidente Luis Abinader, la primera dama Raquel Arbaje y el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio; la exprimera dama, Cándida Montilla de Medina.

El presidente Luis Abinader, la primera dama Raquel Arbaje, Dio Astacio, Luis Miguel de Camps, Luis Rafael Lee Ballester, entre otros.Leonel Matos

También, el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps; Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Bisonó; el defensor del pueblo, Pablo Ulloa; el presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara; de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), Edgar Augusto Félix Méndez; director de Bienes Nacionales y honorífico del Consejo Estatal del Azúcar, Rafael Burgos Gómez, y el director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester.

Asimismo, también estuvieron presentes el expresidente de la República, Leonel Fernández; el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, y otros políticos de la vida nacional como Francisco Domínguez Brito, Francisco Javier García y Jean Alain Rodríguez.

Diócesis Stella Maris

La diócesis de Stella Maris fue una petición del papa León XIV para fortalecer la atención pastoral que abarca los municipios de Santo Domingo Este, San Antonio de Guerra y Boca Chica, los cuales previamente formaban parte de la Arquidiócesis de Santo Domingo.

Esta diócesis contará con 64 parroquias, 40 sacerdotes diocesanos, 55 sacerdotes religiosos, 39 diáconos permanentes, 12 seminaristas, 12 religiosos profesos y 83 monjas.