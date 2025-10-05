León XIV dice migrantes "no deben encontrar estigma de discriminación" a su llegada a un lugar seguro

El papa León XIV afirmó este domingo que los inmigrantes "no pueden y no deben encontrar el estigma de la discriminación" a su llegada a un lugar o puerto seguro, durante la misa del Jubileo de los misioneros y migrantes.

"Hermanos y hermanas, esas barcas que esperan avistar un puerto seguro en el que detenerse y esos ojos llenos de angustia y esperanza que buscan una tierra firme a la que llegar, no pueden y no deben encontrar la frialdad de la indiferencia o el estigma de la discriminación", sostuvo el pontífice durante su homilía.

León XIV presidió este domingo una misa en la Plaza de San Pedro del Vaticano con motivo del Jubileo dedicado al mundo misionero y de los migrantes, con miles de peregrinos, entre inmigrantes y refugiados, llegados de decenas de países de todo el mundo.

El pontífice estadounidense, durante muchos años misionero en Perú, explicó que la misión permite llevar la fe a "aquellos que viven una historia difícil y herida" como los inmigrantes.

"Pienso en modo particular en los hermanos migrantes, que han debido abandonar su tierra, muchas veces dejando a sus seres queridos, atravesando las noches de miedo y de soledad, padeciendo en su propia piel la discriminación y la violencia", afirmó.

En este sentido, aseguró que la Iglesia encara actualmente una época misionera nueva cuyas fronteras ya no son geográficas, sino de ámbito afectivo o social.

Durante mucho tiempo, reconoció, la misión significaba "partir" hacia tierras lejanas que no rezaban a Dios o se encontraban en situación de pobreza extrema pero ahora, según el papa, el objetivo es aliviar "el sufrimiento y el deseo de una esperanza mayor".

"Nos lo atestigua la historia de muchos de nuestros hermanos migrantes, el drama de su fuga de la violencia, el sufrimiento que los acompaña, el miedo a no lograrlo, el riesgo de peligrosas travesías a lo largo de las costas del mar, su grito de dolor y desesperación", dijo.

Por eso, los inmigrantes no pueden encontrar a su llegada a un lugar seguro con la indiferencia o la discriminación.

Así, el papa instó a evitar esa indiferencia con los inmigrantes y a "mirar a la cara a aquellos que llegan desde tierras lejanas y sufrientes, abrirles los brazos y el corazón, acogerles como hermanos, ser para ellos una presencia de consolación y esperanza".

León XIV animó en particular a la Iglesia europea para que de un "impulso misionero nuevo" que "ofrezca su servicio a las tierras de misión, nuevas propuestas y experiencia vocacionales capaces de suscitar este deseo, especialmente en los jóvenes".

Mientras que, sobre los migrantes, consideró que deben "siempre" ser bienvenidos.

"A los migrantes les digo: sed siempre bienvenidos. Los mares y los desiertos que han atravesado, en la Escritura son lugares de salvación, en los que Dios se hizo presente para salvar a su pueblo. Les deseo encontrar este rostro de Dios en las misioneras y en los misioneros que encontrarán", terminó.