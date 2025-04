Monseñor Andrés Romero Cárdenas: He tenido una vida sacerdotal intensa

La diócesis de la provincia de Barahona, conformada por Pedernales, Bahoruco e Independencia, arribó a su 49 aniversario desde su creación en el año 1976, cuyo primer obispo fue el fallecido monseñor Fabio Mamerto Rivas Santos, bajo cuyo liderazgo la iglesia católica, y especialmente la región, obtuvo importantes logros.

También, fieles católicos festejaron los 10 años de ordenación episcopal del tercer obispo de esta diócesis, monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas, quien sustituyó al obispo emérito Rafael Leónidas Felipe Núñez.

El pasado viernes 25 de abril, la Catedral Nuestra Señora del Rosario acogió a obispos, sacerdotes, hermanas consagradas, religiosos, diáconos, agentes de pastoral y laicos de las distintas parroquias de la diócesis de Barahona, para celebrar el 49 aniversario de la creación canónica de esta diócesis, así como el décimo de la ordenación episcopal de monseñor Romero Cárdenas, quien presidió la celebración.

Acompañaron a monseñor Romero Cárdenas los obispos José Dolores Grullón Estrella y Tomás Alejó Concepción, el rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), padre Cecilio Espinal, así como sacerdotes de esta diócesis.

Monseñor Andrés dio gracias a Dios por los dones y maravillas que ha obrado en medio de esta diócesis y por sus 10 años de ministerio episcopal en esta porción de iglesia que Dios le ha confiado “para servirle con amor y entrega”. "¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?, porque la vocación es un privilegio y un regalo de Dios”, se preguntó el obispo de Barahona.

Se refirió, de igual modo, al proceso de formación orientado hacia la vida sacerdotal, con 3 años en el Seminario Menor Santo Cura de Ars en La Vega y 8 en el pontificio Santo Tomás Aquino.

Afirmó que su vida sacerdotal ha sido intensa desde su primera misa (cuando se inició como sacerdote), con desafíos en las misiones que la Iglesia le ha confiado, “pero en todo he visto la providencia de Dios, guiándome y sosteniéndome, así como nuestra Madre Espiritual, la Virgen María, y el acompañamiento de hermanos sacerdotes y fieles con quienes ha compartido la carga en el camino”, expuso.

“En estos 10 años, con más responsabilidad y más amplitud en el campo de la misión, pero por igual has visto siempre la fidelidad y la providencia de Dios. El ministerio episcopal, lejos de ser un mérito personal, es ante todo un don gratuito del Señor. No hay mayor verdad para un obispo que todo cuanto se ha recibido proviene del amor y la fidelidad de Dios. Como dice San Pablo: "Hemos sido elegidos no por nuestras obras, sino por su designio y gracia", dijo.

Una diócesis adulta



Además de celebrar sus 10 años de haber sido ordenado obispo, otro elemento que se constituye en alegría y gratitud para la feligresía católica de esta demarcación es el 49 aniversario de fundación de esta diócesis.

“Son 49 años de historia, de fe compartida, de servicio generoso y presencia evangelizadora en medio de los pueblos de la región Enriquillo”, dijo.

Destacó la apertura al “Jubileo Diocesano” a celebrarse en 2026, acción que viene desarrollándose desde 2024, con consulta, formación y el compromiso.

El prelado católico recordó al Papa Francisco, quien durante su ministerio petrino invitaba a compartir el tesoro y la riqueza, la fe, el amor y la salud.

“Esta celebración es una oportunidad para mirar el futuro con esperanza, con el corazón abierto a la novedad de Dios, quien siempre nos sorprende y ofrece algo nuevo”, dice un obispo satisfecho del deber cumplido ante Dios y el que espera seguir asumiendo.

Afirmó que las instituciones de la Diócesis de Barahona juegan su papel, a través de iniciativas de desarrollo comunitario, proyectos de educación y formación para jóvenes, así como de apoyo a iniciativas agrícolas y medioambientales.

“La lucha por el bien, la justicia, la dignidad de los suroestanos, la solidaridad, el bien común, el evangelio y la libertad es el cirio pascual que ilumina estos años de historia eclesial”, afirmó.

Un poco de historia



La diócesis de Barahona, que antes de su creación canónica en 1976 pertenecía a la Prelatura Nullius de San Juan de la Maguana, cuyo obispo era monseñor Tomás F. Reilly, C.SS.R., se traslada en momentos especiales para conferir el sacramento de la confirmación, comunión y otras festividades a los pueblos que hoy conforman la Región Enriquillo.

Fue entonces que el 24 de abril de 1976 (11 años después de la revolución de abril de 1965), el Papa San Pablo VI, mediante la Bula «Ad Animarum», instituye la diócesis de Barahona, conformada por las provincias Barahona, Pedernales, Bahoruco e Independencia, teniendo como Iglesia Madre la Catedral Nuestra Señora del Rosario y su primer obispo S.E.R. monseñor Fabio Mamerto Rivas Santos S.D.B. (1976-1999), sucedido por S.E.R. monseñor Rafael Leónidas Felipe Núñez (1999-2015), hoy obispo emérito.

Desde 2015 a la fecha, el obispo es S.E.R. monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas, designado el 23 de febrero del 2015 por el Papa Francisco y consagrado obispo de Barahona el 25 de abril del mismo año.

Esta diócesis, con una extensión de aproximadamente 6,975 kilómetros cuadrados, desde el momento de su creación hasta la fecha cuenta con unas 25 parroquias, una radio, una universidad, un seminario menor, una farmacia, dos asilos, tres hogares de día y varias instituciones de servicios sociales.