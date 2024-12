Finales del Tiempo Litúrgico

Este fin de semana está llegando a sus finales. Y nos encontramos con las lecturas de San Lucas que es quien más nos habla de Nuestra Madre María. Y los Evangelios nos traen toda la historia de cómo sucedió esto. Y nos asombramos con María cuando le dice al Ángel Gabriel : “Cómo sucederá esto, no conozco varón”.?

Y el Ángel le dice: “Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”. No temas María, porque has encontrado la gracia ante Dios: Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su Padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin”. Le recordó el Ángel a su prima Isabel que llamaban estéril y ya lleva seis meses a pesar de su vejez, porque para Dios nada es imposible.

Y en ese Sí de María, turbada, con miedo como nos encontraríamos nosotros, pensando cómo recibiremos a Jesús en nuestra vida en esta Navidad.

Las lecturas son maravillosas y deberíamos empaparnos en conocer este gran regalo que nos ha hecho el Señor en esta Navidad. Amén.