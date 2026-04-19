La moda dominicana conquista el Teatro Nacional con Chapter II de Miguel Genao

La moda dominicana está a punto de escribir un nuevo capítulo en su historia. Y lo hará desde uno de los escenarios más emblemáticos del país: la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Con una trayectoria de 18 años redefiniendo la elegancia contemporánea, Genao materializa un sueño que ha acompañado su carrera desde sus inicios: llevar la moda al mismo nivel que las grandes expresiones artísticas del país. Para el diseñador, este momento trasciende lo personal y se convierte en una declaración de la madurez que ha alcanzado la industria local. Es, en sus palabras, “el show más importante” de su trayectoria.

Una narrativa estética: del pasado al futuro

Chapter II se construye como una evolución conceptual que conecta los orígenes de la marca con su presente y proyecta su futuro. La colección revisita la estética punk y la rebeldía que definieron los primeros pasos de Genao, reinterpretándolas desde una mirada más refinada, contemporánea y arriesgada.

La moda dominicana conquista el Teatro Nacional con Chapter II de Miguel GenaoEury Ricardo

Bajo el concepto de “Dark Tropical”, la propuesta introduce un giro audaz al ADN caribeño de la firma. Esta nueva visión —desarrollada junto al creativo Frank Pérez— apuesta por una estética más juvenil, donde las siluetas se transforman y adquieren un carácter más experimental sin perder la esencia que ha definido a la marca.

Innovación textil y artesanía elevada

Uno de los pilares de Chapter II es la exploración técnica. La colección destaca por el uso de materiales poco convencionales dentro del contexto textil dominicano, reafirmando la vocación innovadora del diseñador.

La propuesta también rinde homenaje a lo hecho a mano a través del concepto de “artesanía pura”, con piezas creadas en su totalidad de manera artesanal que integran madera, hilos y cristales. Este enfoque no solo eleva el valor de la confección, sino que reivindica técnicas tradicionales que forman parte del patrimonio cultural.

En esta misma línea, la colección apuesta por combinaciones de texturas inesperadas: fibras naturales como el lino —clave en la estética actual de la firma— conviven con elementos industriales como cadenas metálicas, evocando los inicios de la marca y creando una narrativa visual cargada de contraste.

Identidad caribeña en clave contemporánea

La identidad visual de Chapter II se manifiesta a través de estampados digitales que incorporan elementos característicos del Caribe, reinterpretados desde una perspectiva moderna. Cada pieza funciona como un lienzo que traduce la cultura local en códigos de alta costura, redefiniendo el significado del buen vestir en el contexto dominicano.

El ADN de una marca en constante evolución

A lo largo de casi dos décadas, Miguel Genao ha construido una firma que no solo diseña prendas, sino que cuenta historias a través de ellas. Su trabajo ha sido clave en el rescate de técnicas artesanales que, con el paso del tiempo, han ido desapareciendo de la escena local.

Dirigida a hombres y mujeres que entienden la moda como una forma de expresión, la marca se mantiene fiel a su esencia mientras abraza el cambio. Chapter II es, en este sentido, una síntesis de todo lo recorrido: una mirada al pasado, una reafirmación del presente y una apuesta firme hacia el futuro.

Más que un desfile, esta presentación se perfila como un manifiesto. Uno que posiciona la moda dominicana en nuevos escenarios y demuestra que está lista para dialogar, de tú a tú, con las grandes plataformas del arte y la cultura.