Zapatos náuticos: La joya vintage que vuelve cada temporada

Hay piezas que no necesitan reinventarse para seguir siendo relevantes y los zapatos clásicos caben perfectamente en esta categoría. Son una especie de joya vintage que permanecen en los armarios, por su utilidad o estilo atemporal, equilibrando el atuendo sin esfuerzo.

Dentro de este universo clásico entran los zapatos náuticos, que han llamado la atención en esta temporada de primavera como una microtendencia en las pasarelas. Este elemento no regresa como algo llamativo ni dominante, siempre ha estado y permanece en silencio para quedarse.

De necesidad a símbolo de estilo

Zapatos náuticosFuente externa

Los Boat Shoes o zapatos náuticos están fielmente vinculados con el estilo preppy inglés y permanecen con detalles claros que otros clásicos olvidan. Su construcción, ligera y cálida, se asocia al entorno marítimo con un objetivo funcional. Fueron creados en 1935 por Paul A. Sperry, a partir de la necesidad de evitar resbalones en las superficies mojadas de los barcos. El detalle de su suela de goma con ranuras lo mejoró, sin embargo, terminó convirtiéndose en una pieza de uso cotidiano que ha sabido mantenerse relevante a lo largo de décadas.

Marcas como la dominicana Quvel, Prada, Miu Miu y Bally han retomado los zapatos náuticos dentro de sus diseños, construyendo propuestas que mezclan lo clásico con lo contemporáneo, dándole más importancia y resaltando su valor. En la actualidad, el boat shoe se ha convertido en un básico de primavera-verano europeo, reforzando el interés por piezas vintage y que tienen historia, que no dependen exclusivamente de su estética para justificar su importancia.

Leopard Print Lug Boat Shoe de QuvelFuente externa

Aunque el diseño tradicional se mantiene, cuero, cordones visibles y suela clara, las reinterpretaciones actuales introducen variaciones que permiten adaptarlos a distintos estilos.

No se trata de transformar completamente el zapato, sino de actualizarlo lo suficiente para que encaje en el presente sin perder su esencia original.

Hoy podemos encontrar diversas versiones del clásico, entre colores atrevidos y combinaciones de estampados y texturas, y materiales diferentes aún permanece su lenguaje. También los hemos visto experimentando con su histórica suela, desde más gruesas a finas, cambian sutilmente la silueta, el lenguaje y el estilo.

Como estilizarlos

Sperry x Aritzia Collab

La clave de su regreso está en cómo se integran en el estilo cotidiano y como siguen funcionando, especialmente cuando se crean looks con temática marítima, rayas, blancos y azules que refuerzan su origen. Sin embargo, no deben limitarse a esta fórmula. En un enfoque campestre y cálido, estos zapatos funcionan bien con tejidos naturales, lino y tonos que transmiten una estética relajada, neutros y prendas ligeras.

En un contexto más urbano, pueden combinarse con jeans, pantalones anchos o incluso trajes de sastre, creando un contraste entre lo formal y lo casual. Incluso podemos ver estilos como referencias deportivas al rugby, combinados con camisetas de rayas, cuellos y bermudas.

Sperry 2-Eye Boat ShoesFuente externa

Los zapatos náuticos no buscan protagonismo, pero terminan siendo imprescindibles, buscan adaptarse, acompañar y sin necesidad de cambiar demasiado.

En una temporada donde muchas tendencias aparecen y desaparecen rápidamente, este tipo de piezas ofrece algo distinto. Más que una moda pasajera, son ese básico que vuelve una y otra vez, recordándonos que el buen diseño no desaparece, solo espera el momento adecuado para regresar.