Rainbow, una a colección que nace de la inocencia y se convierte en color

La creatividad infantil tiene un poder especial: es espontánea, honesta y llena de posibilidades. Ese espíritu es precisamente el que inspira Sofi Kids, la línea de moda infantil creada por Lucy Pérez junto a su hija Sofía, cuya primera colección, Rainbow, celebra la alegría, la imaginación y la libertad de ser niño.

Sofi Kids surgió de la forma más natural posible: del día a día entre madre e hija. Lucy trabaja desde casa, y sus niñas siempre han estado cerca de cada diseño, cada tela y cada prueba. Entre conversaciones sencillas y juegos, Sofía comenzó a expresar con claridad qué le gustaría ver en la ropa que usa: combinaciones atrevidas, colores suaves, piezas que permitieran movimiento y diversión.

Rainbow: la colección donde la infancia se convierte en colorAlexander Mora

Así, poco a poco, la idea de una colección infantil tomó forma. “Sofía siempre me decía qué ropa le gustaría ver en otras niñas”, cuenta Lucy. Y sin darse cuenta, Sofía se convirtió en la pequeña directora creativa de este nuevo universo.

Rainbow: la colección donde la infancia se convierte en colorAlexander Mora

La colección Rainbow es un homenaje a los colores que llenan la vida de los niños, a su manera libre de combinar prendas y a la dulzura de lo cotidiano. Sofía lo explica con la naturalidad propia de su edad: “El arcoíris tiene muchos colores”. Sus favoritos, rosado, lila y azul, se convirtieron en la base para las piezas que ahora conforman la línea.

Rainbow: la colección donde la infancia se convierte en colorAlexander Mora

La colección incluye blusas, faldas, pantalones, vestidos y conjuntos para niños, pensados para acompañar el movimiento, el juego y la personalidad de cada pequeño. Son piezas que se pueden mezclar entre sí, que permiten una paleta suave pero alegre, y que invitan a expresarse sin límites.

Rainbow: la colección donde la infancia se convierte en colorAlexander Mora

Sofía, además, ha descubierto que diseñar no solo es elegir colores; también es imaginar mundos. Para una próxima colección, ya tiene una idea clara: La galaxia, con tonos morados, azul marino, blanco, un toque de negro y brillo. Una visión que revela cómo su imaginación sigue expandiéndose.

Una colección construida en complicidad

Rainbow: la colección donde la infancia se convierte en colorAlexander Mora

Para Lucy, su madre, este proyecto representa más que moda: es un espacio de conexión con su hija. Sofía lo resume en pocas palabras, pero con una ternura que lo explica todo: “Me gusta trabajar con mami porque ella me entiende”.

Esa sensación de complicidad es la esencia de Sofi Kids. No es solo una línea de ropa infantil, sino un proyecto donde madre e hija construyen juntas, comparten ideas y transforman la creatividad en recuerdos.

Rainbow es la primera colección, pero abre la puerta a un universo lleno de posibilidades. En Sofi Kids, los colores, los sueños y la imaginación de la infancia son los protagonistas. Y mientras Lucy aporta técnica, estructura y oficio, Sofía añade la chispa genuina de lo que significa ser niña hoy: curiosidad, emoción y un deseo constante de crear.

Así nace una propuesta fresca, auténtica y llena de sensibilidad, donde la moda se convierte en un puente entre generaciones. Rainbow es apenas el comienzo.