'Whimsy style': La moda caprichosa en tendencia

El 2026 ha llevado la alegría, la nostalgia y el color a otro nivel a través de una tendencia que está desafiando un momento donde el discurso se inclina por la neutralidad y las siluetas para pasar desapercibido en la ciudad.

Esta tendencia propone lo contrario, es exceso, color y emoción. La moda caprichosa, infantil y lúdica es un fruto de la imaginación que se representa a través de la extravagancia y un maximalismo espontáneo. Es una armadura para protegerse de la monotonía moderna, sobre todo, cuando el color del año es blanco.

Los colores y la fantasía son elementos claves de este estilo. Con estampados geométricos e ilustrativos, tules y encajes, piezas asimétricas, jerséis tejidos y accesorios con cuencas, los amantes de este estilo buscan mostrar su libertad y creatividad de forma pura, más que agradar o rejuvenecer, es una muestra clara de que la ropa no refleja nuestra madurez.

Maximalismoamiizmus

A pesar de ser una tendencia de nicho, ha ganado popularidad significativamente entre 2025 y 2026 en las redes sociales y comunidades jóvenes, sin embargo, esta estética no es algo nuevo, es otro nombre para el kitsch, el maximalismo o el escapista. Ya hemos visto esta extravagancia en desfiles de John Galliano y Alexander McQueen en los 90, desafiaron el minimalismo y elegancia práctica para crear muestras teatrales y dramáticas, una huella indeleble de la rebeldía en la industria. Además, este estilo no es solo un capricho, es uno de los símbolos de recesión económica que ayuda a las personas a imaginarse mundos alternativos y expresiones estéticas más fantasiosas, algo más en que enfocarse.

Tropicaliza el ‘Whimsy Style’: Elementos clave para llevar este estilo divertido en RD

El color y dinamismo no son elementos ajenos de nuestro ADN caribeño, por lo que el estilo caprichoso no se siente ajeno. Más allá de una tendencia, este estilo es una forma de traducir esa personalidad a prendas audaces. A través de prendas fluidas pensadas para nuestro clima, artesanías y piezas de marcas locales que trabajen a mano como el crochet y accesorios divertidos que añaden valor estético alineado naturalmente con el look tropical.

El mayor reto del Whimsy no es usarlo, sino incorporar elementos que rompan con la rutina visual del estilo cotidiano manteniendo el equilibrio. La clave es incorporar un elemento que lleve la carga visual y emocional del atuendo; Una falda voluminosa con una camiseta básica, medias vibrantes que carguen con el color, una mezcla de accesorios hechos a mano sobre chaquetas de colores o incluso zapatos básicos con colores y estampados experimentales funcionan como puntos de contraste que aportan personalidad sin necesidad de construir un outfit completamente maximalista.

Faldas de tul

Falda de tul chocolate de Plumeti

Medias con colores y bordados

Medias con colores

Bolsos de fantasía

Dior Lady Art Handbag

Accesorios de cuentas coloridas

Mushroom Necklace de Magnolias statement pieces

Chaquetas de colores vivos

Chaquetas de colores y estampados vivosValentina Valdinoci para InStyle España

Estampados lineales de colores

Estampados lineales de colores

Sandalias con plataformas

Zapatos de mujer, mango

La moda caprichosa no es práctica ni busca aceptación, ese es su valor. Más que una tendencia, es la esencia o el reflejo de de quien queremos ser o expresar, aunque sea en pequeños detalles en un momento donde cada prenda busca tener una lógica.