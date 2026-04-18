Zendaya le da la bienvenida a 'The Drama' con looks temáticos y elegantes

The Drama es una comedia romántica estadounidense, escrita y dirigida por Kristoffer Borgli, protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson, una historia que retrata la relación de una pareja tras su compromiso y las revelaciones inesperadas que los ponen a prueba en la semana de su boda.

Law Roach, el estilista y arquitecto de imagen de la actriz nos ha sorprendido por años con cada uno de sus looks, en esta ocasión vuelve a utilizar el recurso narrativo del ‘method dressing’, la estrategia de vestir a los actores de acuerdo al personaje o tema de la película como marketing, para llevar a Zendaya a las alfombras con looks temáticos de boda. Sin embargo, muchos fans han tomado esto como una interpretación de su situación amorosa real tras su presunta boda con el actor Tom Holland.

Para la película y sus looks se rumora que se han basado en el dicho nupcial de la época victoriana, usando “algo viejo, algo nuevo, algo prestado, algo azul”.

“Algo viejo”, su look de Vivienne Westwood en 2015

Zendaya lució un vestido de Vivienne Westwood, el mismo que usó en su primera entrega de los premios Oscar en 2015. Este vestido de crepé de seda blanco cuenta con un corset de tirantes y pliegues que se convierten en una falda recta. Terminó el look con unos aretes de diamantes largos de Chopard y un corte de pelo estilo 1920.

Zendaya con un vestido de Vivienne Westwood.

“Algo nuevo”, un look a la medida de Louis Vuitton

En el estreno "The Drama" en París, el pasado 24 de marzo, Zendaya lució un vestido de Louis Vuitton hecho a medida. Un vestido blando de mangas largas recto con un escote en la espalda y una abertura en la falda, adornado con un largo lazo negro, similar a una cola de vestido de novia.

La actriz estadounidense Zendaya posa durante una sesión fotográfica previa al estreno de la película "Drama" en el Pathe Palace de París el 24 de marzo de 2026.Foto de Blanca Cruz / AFP

“Algo prestado”, un Armani Privé usado por Cate Blanchett

Para el estreno de la película en Roma, la actriz llevó un vestido negro de Armani Privé, una pieza del archivo personal de la actriz Cate Blanchett utilizado en dos ocasiones. El vestido es una pieza de seda con corte rector y un pronunciado escote adornado con piedras negras por todo el contorno.

Zendaya con un vestido de Armani Privé.Daniele Venturelli/WireImage/Getty Images

Un look vintage de Harris Reed

Tras el estreno de su película “The Drama”, Zendaya lució en la post fiesta un traje diseñado a la medida por Harris Reed para su colección nupcial, lo que también hace referencia a la trama del largometraje. Aunque no fue el mismo atuendo utilizado antes, el conjunto de pantalón está directamente inspirado por el icónico conjunto de encaje blanco de 1985 de usado por Prince. “Una imagen que sigue siendo una de mis mayores inspiraciones de todos los tiempos", escribió Reed en una publicación de Instagram.

Zendaya con un diseño de Harris Reed.Fuente externa

Homenaje de Caché

Antes del tour de prensa de la película, en los Essence Black Women in Hollywood Awards 2026, Zendaya lució un vestido de Caché en homenaje a Carrie Bradshaw, protagonista de la serie “Sex And The City”. A su vez, el vestido es también una recreación de un diseño de Eugene Alexander usado por Whitney Houston en 1987.

Zendaya asistió a los premios ESSENCE Black Women In Hollywood 2026 en el Fairmont Century Plaza el 12 de marzo de 2026 en Los Ángeles, California.Getty Images via AFP

Una dama de honor con McQueen

La actriz le dio la bienvenida a la primavera con el vestido floral de Alexander McQueen, un diseño de su colección de otoño 2026. Zendaya llegó a "Jimmy Kimmel Live!" con un vestido de seda y gasa con estampado floral y corset, presentaba un cuello halter con un lazo sin mangas. El diseño estuvo dominado por tonos verdes, azules y rosas, adornado de forma minimalista con aretes de Effy; Un atuendo fluido y simple, ideal para una dama de honor.