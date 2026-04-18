Leonardo 5th Avenue: La nueva estructura del traje masculino en el RD Bridal Week

Leonardo 5th Avenue ha presentado su colección Rythm en el RD Bridal Week 2026, una colección que, más que reinventar la sastrería masculina, la lleva a nuevas estructuras nunca antes vistas en la moda nupcial. A través de una combinación audaz de estampados, colores, siluetas y proporciones, la firma construye una propuesta que muestras explícitamente la reciente evolución de la sastrería masculina en el caribe, deja de ser un tuxedo puramente formal a propuestas más conceptuales, expresivas y controladas, sin ser puramente radical.

RYTHM SS26, leonardo fifth avenue rd

A diferencia de los trajes masculinos o tuxedo tradicionales, Leonardo ha jugado con elementos. No tradicionales, creando un ritmo coherente entre su silueta dominante y el estilo creativo del hombre dominicano. El estilo con los hombros marcados y la cintura más ceñida en las chaquetas domino la colección, las chaquetas tampoco se limitaron a tener un solo corte, generó diferentes proporciones con chaquetas cropped, que terminan justo en la cintura, o de estilo boxy, un acabado moderno e incluso más juvenil que acorta visualmente el torso y le da más volumen a la parte superior mientras alarga las piernas, esto crea una silueta casi geométrica que encuadra el cuerpo.

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Por otro lado, muchas de estas chaquetas incorporan doble fila de botones y una cintura ceñida o marcada, generando un efecto de reloj de arena masculino que estiliza sin hacerlo perder estructura. Esta combinación, rígida, moderna y segura funciona sin romper el significado y elegancia del traje. En contraste con las chaquetas boxy tienen los abrigos largos, un elemento que alarga y cierra la figura con autoridad, creando un ritmo interesante entre el largo y el corto en toda la colección.

Continuando con las chaquetas, las solapas también juegan un papel fundamental en el diseño de la pieza, imitando la forma notch lejos de lo tradicional, implementan formas que aportan carácter a cada pieza creando una forma en V en la parte superior. El tratamiento de este pequeño detalle es uno de los más importantes, le da un toque diferenciador a la sastrería y sus códigos que eleva la propuesta.

RYTHM SS26, leonardo fifth avenue rd

Los detalles sutiles también marcan una gran diferencia. Las corbatas y corbatines con diseños diferentes, pliegues, trenzados arrugados y diferentes volúmenes le dieron movimiento a cada look, no buscan ser un complemento, sino añadir intención y enriquecer la composición visual, al igual que los detalles de las mangas y las camisas con cuello mao.

En la moda masculina y el universo bridal, el novio ha ocupado un lugar conservador, con pocas variaciones en cuanto a forma, textura y color. Rythm rompe con lo tradicional sin llevarse la formalidad, es una colección que no solo se alinea con el mercado local, sino que le abre la posibilidad de probar otro diseño original. A su vez, la colección se mantiene acorde con la conversación en la moda masculina a nivel global y las tendencias, adaptándolas a nuestro contexto.

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Esta propuesta, Rythm, evoca es una masculinidad más consciente de su imagen, más construida y escénica, construye a un hombre que no se viste para encajar o para llevar algo sin intensión, es para aquel que viste para ser visto y que ya no es predecible. La colección deja expectativa que llaman a ampliar lo que significa vestirse para una ocasión formal en República Dominicana, introducir nuevas proporciones y detalles que hasta ahora han sido imperceptibles.