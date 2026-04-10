'Pez Loro': la propuesta de moda que invita a cuidar las playas

Cuando se habla de moda, pocas veces se piensa en su capacidad para transmitir mensajes que transformen y aporten a los diferentes sectores de la vida nacional.

Pero no es así. Por ejemplo, a través de ella se puede impactar favorablemente, un área tan importantes como la ambiental.

Para que tengan una idea, hay una colección llamada 'Pez Loro', que surge como una iniciativa de moda para utilizar el diseño y el estilo como herramientas de comunicación, llevando a nuevos espacios un mensaje claro: la importancia de proteger el pez loro, una especie fundamental para la preservación de las playas del Caribe.

La iniciativa es de Jumbo a través de Moda Jumbo, y de Sócrates McKinney, y está inspirada en el mar Caribe y en el propio pez loro, con la idea de busca generar conversación y sensibilizar sobre la necesidad de no consumir esta especie.

Su rol en los ecosistemas marinos es clave, ya que contribuye de forma natural a la producción de la arena que da vida a muchas de las playas del país.

Su desaparición, advierten especialistas, representaría una amenaza directa para el equilibrio de los arrecifes y, en consecuencia, para el entorno costero y el turismo.

Bajo la frase 'El pez loro hace la arena. Nosotros hacemos consciencia', cada pieza de la colección se convierte en un vehículo para transmitir ese mensaje. Más que una propuesta temática, “Pez Loro” busca provocar reflexión y promover una actitud más consciente frente al cuidado de los recursos naturales.

Compromiso con el mensaje

Desde hace años, la marca ha impulsado iniciativas para visibilizar la importancia de esta especie. Así lo explica Madelyn Martínez, vicepresidente de Mercadeo de Centro Cuesta Nacional, quien asegura que la colección se integra a un esfuerzo más amplio de sensibilización.

“Hemos asumido el compromiso de visibilizar el valor del pez loro, promoviendo la conciencia sobre la necesidad de no consumirlo y resaltando su impacto en los ecosistemas marinos. Esta colección se suma a ese esfuerzo como una forma diferente de mantener activa la conversación y reforzar un mensaje esencial para la preservación de nuestras playas”, expresó.

Moda pensada para toda la familia

La colección abarca distintas categorías dentro de textil y calzado, con propuestas diseñadas para toda la familia. Incluye toallas de playa, sandalias, trajes de baño, bolsos, gorras, t-shirts, camisas y llaveros que integran elementos gráficos inspirados en el pez loro y su hábitat natural.

Dentro de la colección, los llaveros fueron elaborados por el artesano dominicano Patricio Correa, quien cuenta con más de una década de experiencia trabajando con materiales renovables y reciclados.

Cada pieza, que trabaja es tallada a mano en madera recolectada de las costas y fibras naturales, refleja la identidad caribeña y el valor de lo hecho a mano, aportando un carácter único que conecta el diseño con la sostenibilidad.

Su paleta cromática, compuesta por tonos blanco arena, verde hoja, azul marino y coral suave, busca evocar la textura de la arena, el movimiento del mar y la riqueza natural del Caribe, creando una estética fresca y relajada pensada para el clima tropical.

Según explicó Cristina Cuadra, vicepresidente de Textil de Centro Cuesta Nacional, el desarrollo de la colección se trabajó con un enfoque técnico que garantizara funcionalidad y durabilidad.

“Desde el área textil desarrollamos la colección cuidando siluetas, selección de tejidos, patronaje y acabados para lograr piezas versátiles, resistentes y accesibles que puedan sostener en el tiempo el mensaje que proyectamos”, afirmó.

El diseño como herramienta de conciencia

Para Sócrates McKinney, uno de los elementos clave del proyecto fue lograr que el mensaje ambiental tuviera el mismo protagonismo que el diseño.

“En esta colección cuidamos cada detalle creativo, desde ilustraciones hasta patrones y colores inspirados en el mar Caribe, para que el mensaje sea tan protagonista como el diseño. Buscamos que piezas atractivas mantengan viva la conversación y generen mayor conciencia sobre la importancia del pez loro para nuestras playas”, señaló el diseñador.