La sastrería que transformó el guardarropa femenino

En la edición reciente del Paris Fashion Week, otoño-invierno 2026/ 27, hubo una silueta clásica que destacó en muchas de las colecciones de esta gran semana de la moda. El traje de sastre femenino, inspirado en el icónico “Le Smoking” de YSL, destacó sobre las diferentes propuestas de vestidos ligeros, transparencias, encaje y volúmenes dramáticos.

El clásico conjunto de chaqueta estructurada y pantalón ha reaparecido como declaración de como los nuevos diseñadores definen la elegancia moderna.

Más que una tendencia y un estilo pasajero, el traje de sastre se trata de un símbolo de la elegancia que ha permanecido y evolucionado con las distintas generaciones de creativos. Esta pieza vuelve a posicionarse como una de las propuestas más sofisticadas de la temporada, acompañada de giros que describen el ADN de cada diseñador, sellos que llevan lo clásico a lo versátil y contemporáneo, e incluso a distintas ocasiones de la vida urbana de la mujer moderna.

Fotografía de Helmut Newton de “Le Smoking” de Yves Saint Laurent

El traje femenino es una pieza que transmite seguridad, control, poder y sofisticación sin necesidad de expresarlo a través de elementos decorativos o siluetas exageradas, su impacto radica en el corte, la estructura firme y la actitud de quien lo lleva, sobre todo, su origen.

El concepto del traje de sastre femenino surgió en la década de 1960, cuando el diseñador francés Yves Saint Laurent presentó “Le Smoking”, un esmoquin diseñado especialmente para mujeres. En aquella época, el estilo y los códigos de vestimenta eran mucho más estructurados y rígidos, el crear una propuesta femenina semejante al clásico tuxedo masculino generó una gran polémica y rechazo. Sin embargo, con el tiempo esta pieza dejo de ser un elemento radical a ser un hito y un básico de lo elegante, desde alfombras rojas y editoriales de moda a ser parte del guardarropa para trabajar, su presencia es sinónimo de elegancia moderna.

La sastrería dominicana

En la moda contemporánea, el traje se ha convertido en una pieza que simboliza independencia y versatilidad. Puede ser sensual, minimalista e incluso dramático. En la moda dominicana, varios diseñadores han explorado esta silueta adaptándola al contexto caribeño y al propio lenguaje estético de sus marcas, demostrando que puede adaptarse a diferentes identidades de diseño sin perder su esencia.

Oscar de la Renta

El legendario diseñador dominicano, Oscar de la Renta, incorporó a lo largo de su carrera distintas versiones del traje femenino, combinando la estructura del esmoquin con telas más delicadas y sus infalibles bordados que aportan un toque femenino y sofisticado a una silueta tradicionalmente masculina. Sus diseños suelen combinar chaquetas con pantalones de corte limpio que largan la silueta o faldas tipo lápiz, elaboradas con lana, seda o tweed.

Oscar de la Renta 2021 Pink Suit

Angie Polanco

El trabajo de Angie Polanco toma como base la sastrería femenina, se interpreta a través de sus líneas limpias y formas estructuras, pero con un aire fresco y moderno, hecho para una mujer joven pero igual de poderosa. Sus propuestas suelen presentar tops y chaquetas con bordes definidos y pantalones con cortes estilizados. La sastrería clásica se combina con tejidos modernos y una estética minimalista que busca resaltar la elegancia y la seguridad de la mujer actual.

Angie Polanco junto a la temporada X de Indómita.

Jusef Sánchez

Los trajes femeninos de Jusef Sánchez se caracterizan por siluetas clásicas y versátiles. Sus diseños tienen cortes precisos, elaborados en telas como crepé o seda, creando conjuntos elegantes que pueden adaptarse tanto a contextos formales de trabajo como a estilos contemporáneos para grandes eventos.

Miss Universo 2026 Fatima Bosch usando un diseño de Jusef Sánchez.

José Jhan

Aunque José Jhan es conocido principalmente por su sastrería masculina, sus piezas femeninas mantienen su enfoque en la estructura del traje de forma precisa. Estas piezas llevan los hombros definidos, pantalones estructurados y líneas limpias a un lenguaje moderno pensado para un vestuario sofisticado y versátil, con conceptos que lo llevan más allá de la moda tropical o el clásico europeo.

Look de la colección Capote, Black Tie 2025 de Jose Jhan.

El traje femenino demuestra que algunas piezas trascienden las tendencias, el secreto está en el estilismo, la misma prenda puede adaptarse a diferentes ocasiones con pequeños cambios en los accesorios y las proporciones.

Su reinterpretación en pasarelas internacionales y en la moda dominicana confirma que el traje no es solo una prenda formal, sino una herramienta de expresión estilística. Desde el entorno profesional hasta el glamour y la vida nocturna, continúa recordándonos que la verdadera sofisticación muchas veces vive en la sencillez de un corte perfecto.