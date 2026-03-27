Zara sorprende con el estilo chicano de Willy Chavarria en una nueva propuesta

Zara, una de las marcas del grupo español Inditex, sorprende con una colección en colaboración con el diseñador estadounidense Willy Chavarria. Nombrada 'Vatísim'”, esta cápsula refuerza la intención de Zara de alejarse del ‘fast fashion’ y tomar otro papel en la moda tras sorprender con el anuncio de su alianza de dos años con John Galliano.

La propuesta une la herencia chicana de Chavarria y la alta moda para presentar una amplia variedad de prendas, accesorios y joyería para hombre y mujer. Bajo el concepto de 'Vatísimo', un superlativo de “vato”, un término utilizado para referirse a un hombre joven de forma informal, honra sus raíces mexicanas y muestra con orgullo la cultura y sociedad chicana, valores que se mantienen intactos en cada uno de sus trabajos.

Piezas de la colección "Vastísimo" de Willy Chavarria junto a Zara.

Entre las piezas destacan chaquetas de sastrería con siluetas estructuradas, tejidos como denim, piel y algodón en 'bodysuits', faldas tipo lápiz y blusas fluidas de mujer con estampados. Elementos distintivos de Chavarria como las rosas y el 'workwear' vintage también son visibles en toda la propuesta.

Christy Turlington y Alberto Guerra en el cortometraje de la campaña de la colección "Vastísimo" de Willy Chavarria junto a Zara.

El cortometraje de la campaña, protagonizado por la supermodelo Christy Turlington y el actor Alberto Guerra y dirigido por Chavarria y Glen Luchford, se inspira en las telenovelas mexicanas con las que creció, una corta historia de amor y pasión que presenta las piezas con glamour y drama. La colección estará disponible a nivel global a partir del 26 de marzo con precios que oscilan entre 25.90 y los 529 dólares.

La estética chicana de Willy Chavarria

Originario de California, pero con raíces mexicanas, Chavarria estudio diseño gráfico; sin embargo, encontró una pasión en la industria de la moda. Su misión, elevar la cultura urbana y el estilo tradicional informal de México para llevarlo a grandes pasarelas, bajo conceptos que reflejan temas políticos y sociales contemporáneos.

Piezas de la colección "Vastísimo" de Willy Chavarria junto a Zara.

Desde el lanzamiento de su marca homónima en 2015, Willy Chavarria ha basado sus creaciones en el estilo chicano, una estética cultural México-estadounidense originada en la década de 1940, más que una forma de vestir, es un estilo con significado que combina el orgullo tradicional, la resiliencia de la clase trabajadora y el estilo callejero.

Su firma transforma la cultura underground latina a través de piezas tradicionales con un giro moderno; Shorts a la rodilla, camisetas ‘oversize’ y de franela "Pendleton" (cuadros), gorras planas y 'bodysuits', sin olvidar las chaquetas estructuradas y pantalones chinos que recuerdan a los trajes ‘zoot’ y el estilo "pachuco" de finales de la década de 1990 e inicios del 2000.

Piezas de la colección "Vastísimo" de Willy Chavarria junto a Zara.

A pesar de ser conocido por esta cultura, su expresión política y social, con esta colaboración con Zara buscaba crear prendas con un visual más ostentoso y lleno de drama inspirado en los personajes. La colaboración le permite compartir su firma con un público más amplio a un precio más accesible a través de más de 100 piezas.