Dando origen a “Cliff by Karina Fabián”, la joyería Cliff presentó su nueva alianza estratégica con Karina Fabián en Santo Domingo.

Este proyecto fue desarrollado junto a los expertos italianos Fabrizio Chiocchetti y Frabrizia Scarica. Esta colaboración fusiona la curaduría gemológica internacional con la visión creativa de Fabián para introducir un nuevo estándar de lujo bespoke en el país.

Karina Fabián y Soledad Vilchez.

En un encuentro exclusivo, los invitados conocieron la filosofía de esta propuesta: piezas únicas, sin producción en serie, creadas a partir de gemas seleccionadas de la colección privada de Cliff y elaboradas por maestros orfebres en Arezzo, Toscana. La experiencia incluye herramientas digitales que permiten previsualizar cada diseño antes de su fabricación, elevando el nivel de personalización.

Lorna Lama, Fabrizia Scarica, Jacqueline Soto y Carmen López.

Los directivos de Cliff y Fabián destacaron que esta alianza representa un compromiso renovado con la excelencia, la durabilidad y el auténtico valor del Made in Italy. Con este lanzamiento, Santo Domingo se consolida como un destino clave para coleccionistas e inversionistas en búsqueda de joyería de autor con estándares internacionales.