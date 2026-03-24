El hotel se transformó en un jardín suspendido en el tiempo, inspirado en la elegancia regencial y reinterpretado desde una mirada contemporánea. Bajo la dirección de Sócrates McKinney, esta clausura reafirmó la visión de una escena nupcial dominicana sofisticada, creativa y cada vez más cosmopolita.

La 26.ª edición de RD Bridal Week cerró con The Cake Party en el Kimpton Las Mercedes

La propuesta conceptual, desarrollada por Braulio Segura (BS Events) y Licelot Cuevas (Media Naranja Eventos) junto a equipos de Backpanels, Light Group, Inventivas, MS Events, Vargas Eventos y JE Eventos, creó una experiencia inmersiva donde iluminación, narrativa y espacialidad funcionaron con precisión.

La 26.ª edición de RD Bridal Week cerró con The Cake Party en el Kimpton Las Mercedes

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La 26.ª edición de RD Bridal Week cerró con The Cake Party en el Kimpton Las Mercedes

La 26.ª edición de RD Bridal Week cerró con The Cake Party en el Kimpton Las Mercedes

La repostería, curada por Mily Pimentel, elevó sus límites tradicionales para rendir homenaje a los grandes talentos dominicanos del azúcar, con piezas de Celio Rodríguez, Cake Lover, Santia Bakery, Cakes by Vale, La Artesanal Pastelería, entre muchos otros.

La 26.ª edición de RD Bridal Week cerró con The Cake Party en el Kimpton Las Mercedes

El evento también celebró el éxito de las colecciones presentadas en la pasarela, con diseñadores como Giannina Azar, Michelle Reynoso, Melkis Díaz, Joel Reyes, Noel Newman, Fancy Sinner, Manuel Febrillet, José Jhan y más. Además, se sumó la firma internacional Lanificio Di Livenza, fortaleciendo los lazos con la región gracias a alianzas con Semana de Moda Guatemala y San Juan Moda Bridal.

La 26.ª edición de RD Bridal Week cerró con The Cake Party en el Kimpton Las Mercedes

La agenda incluyó Bridal Talks, after shows, experiencias gastronómicas y talleres, todo transmitido en vivo para una audiencia global.

La 26.ª edición de RD Bridal Week cerró con The Cake Party en el Kimpton Las Mercedes

Así cerró RD Bridal Week 2026: una plataforma que eleva, propone y transforma, donde incluso lo efímero —como el azúcar— puede convertirse en legado.