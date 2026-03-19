Karina Alarcón en Premio Soberano con una propuesta etérea en azul cerúleo

La comunicadora Karina Alarcón en la alfombra roja de Premio Soberano 2026 se destacó por su impecable presencia, también por su nominación gracias a su programa Más de Cerca, reafirmando su solidez dentro de la televisión dominicana.

Para esta noche, su equipo creativo concibió una estética que evocara delicadeza, ligereza y feminidad en su forma más depurada. El punto de partida fue el azul cerúleo, uno de los tonos más relevantes de la temporada, elegido por su capacidad de transmitir frescura, sofisticación y una elegancia contemporánea que armoniza con la esencia de la comunicadora.

Karina Alarcón: elegancia en azul cerúleo

La diseñadora Suzelle Taveras interpretó este concepto con precisión artesanal, creando un diseño exclusivo que realzó la silueta y la presencia escénica de Karina, posicionándola entre las figuras mejor vestidas de la gala.

El estilismo, dirigido por Giovanna Vásquez Podestá (@giovagiova), construyó una narrativa visual coherente y depurada, mientras que el maquillaje de Chystian Flores y el peinado de Phany Lorenzo completaron el look con un acabado equilibrado y luminoso.

Karina Alarcón: elegancia en azul cerúleo

Las piezas de Wilmor Joyeros aportaron el toque final de lujo y distinción, elevando la propuesta sin restarle suavidad al conjunto.

Con esta aparición, Karina Alarcón reafirma su identidad estética y su capacidad de proyectar elegancia desde la naturalidad, consolidándose como una de las presencias más consistentes y regias de la alfombra de Premio Soberano.

Karina Alarcón: elegancia en azul cerúleo

Ficha técnica

Estilismo: @giovagiova

Diseño: @suzelletaveras

Maquillaje: Chystian Flores

Peinado: Phany Lorenzo

Accesorios: Wilmor Joyeros