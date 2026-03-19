Jenny Blanco en la alfombra de Premios Soberano 2026

La comunicadora y presentadora dominicana Jenny Blanco desfiló por la alfombra de Premios Soberano 2026.

El concepto del look fue desarrollado por el asesor de imagen Randy Peña junto a Leydi Marine, quienes construyeron una propuesta que refleja el momento de madurez, seguridad y evolución profesional que vive actualmente la presentadora. Ambos entendieron la alfombra roja como un escenario donde la moda no solo embellece, sino que también comunica identidad, propósito y narrativa.

Jenny Blanco deslumbra en la alfombra de Premios Soberano 2026 con una propuesta de elegancia contemporánea y poder femenino

El vestido fue creado por la diseñadora Melkis Díaz. Más allá del impacto visual, la pieza incorpora elementos que elevan su construcción: la arquitectura del drapeado, que estiliza la figura; el juego preciso de proporciones; y la caída impecable del tejido, fundamentales para lograr una presencia impecable tanto en movimiento como frente a cámaras y fotografías.

Para Jenny Blanco, el proceso de selección del look fue una experiencia profundamente colaborativa. Todo inició con una conversación honesta sobre el momento actual de su carrera, a partir del cual estilista y diseñadora desarrollaron una propuesta que expresa elegancia, seguridad y una feminidad contemporánea acorde con su esencia.

Jenny Blanco deslumbra en la alfombra de Premios Soberano 2026 con una propuesta de elegancia contemporánea y poder femenino

La comunicadora afirma que este estilismo representa fielmente la etapa que vive: la de una mujer segura, en constante evolución y consciente del poder de la imagen como herramienta de comunicación. Con este diseño, Jenny Blanco reafirma que, en una alfombra roja, el vestuario puede trascender la estética para convertirse en una extensión de la identidad y la historia de quien lo porta.