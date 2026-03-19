Playa Nueva Romana celebró el Día Internacional de la Mujer con una nueva edición de su reconocido Taller de Makeup, una experiencia pensada para honrar, inspirar y acompañar a la mujer contemporánea en su búsqueda de bienestar e imagen personal.

Propietarias, residentes e invitadas especiales se reunieron en una jornada diseñada para reconectar con la belleza desde el aprendizaje y el disfrute. El encuentro contó con la participación de expertas en imagen, colorimetría y cuidado de la piel, quienes compartieron herramientas prácticas para potenciar la confianza y resaltar los rasgos individuales de cada participante.

Belleza, estilo y bienestar: así celebró Playa Nueva Romana el Día Internacional de la Mujer

El corazón de la actividad fue un taller de automaquillaje avanzado, complementado por técnicas de peinado ideales para finalizar un look fresco y sofisticado. Las asistentes tuvieron la oportunidad de experimentar nuevas formas de embellecerse, comprendiendo mejor cómo expresar su estilo de manera auténtica.

Como gesto especial, cada invitada recibió un exclusivo kit de maquillaje profesional, cuidadosamente curado para que pueda continuar perfeccionando desde casa las técnicas aprendidas durante la sesión.

Belleza, estilo y bienestar: así celebró Playa Nueva Romana el Día Internacional de la Mujer

La velada transcurrió entre copas de vino, una selección de charcutería y conversaciones que fluyeron con naturalidad, creando un ambiente de camaradería donde la belleza se unió al bienestar, el aprendizaje y la celebración de la feminidad.

Belleza, estilo y bienestar: así celebró Playa Nueva Romana el Día Internacional de la Mujer

La actividad contó con el valioso apoyo de marcas aliadas que aportaron productos y detalles especiales para las asistentes. Entre ellas: Railiza Skincare, Piccolo Clothing, Mulan Salón RD, RYR Supply, Signo Rinalux, MAAB Shop, Juannely Nails, Marivi Capilar Health, The Healthy Way, Glow Makeup y Yiselis Cosmetic.