Sophia Sanabria debuta como presentadora de moda en los Premios Soberano 2026

La participación de Sophia Sanabria como nueva presentadora de moda en los Premios Soberano 2026 marca un paso importante en su trayectoria.

Desde la transmisión, llevará una mirada analítica y fresca al evento, consolidando su voz dentro de la conversación de moda dominicana.

Sophia Sanabria debuta como presentadora de moda en los Premios Soberano 2026Pablo Soto

Para la alfombra, Sophia llevó un diseño exclusivo creado para ella por Cfor2 Studio, con estilismo de Isabella Morales. El vestido, en una columna marrón de líneas puras, que le permite transmitir una presencia elegante y contenida: una estética moderna sin esfuerzo, captada desde los primeros pasos frente a las cámaras.

Sophia Sanabria debuta como presentadora de moda en los Premios Soberano 2026Pablo Soto

El maquillaje, realizado por Xavier (Beia Naco), aportó luz y definición, mientras que Hair by Phany trabajó un peinado relajado y preciso. Para cerrar, las joyas de Mónica Varela sumaron un acento artístico y simbólico, especialmente la incorporación del ámbar, pieza que Sophia, nos asegura usa cotidianamente y que en esta ocasión se transformó en un gesto íntimo para una noche trascendente.

Sophia Sanabria debuta como presentadora de moda en los Premios Soberano 2026Pablo Soto

La visión detrás del estilismo

Isabella Morales explica que el ámbar fue la elección natural para acompañar este debut: un elemento cargado de significado personal y conexión con el país. El contraste con el verde sutil del anillo de coctel introduce equilibrio y armonía cromática, reforzando una narrativa visual que se siente cercana y auténtica.

Sophia Sanabria debuta como presentadora de moda en los Premios Soberano 2026Pablo Soto

Las piezas de Mónica Varela, desarrolladas junto al artista Fernando Varela, integran al look un lenguaje artístico que trasciende lo ornamental. Cada elemento responde a una intención: acompañar sin imponer, sumar sin ruido, sostener la identidad de quien lo lleva.

Sophia Sanabria debuta como presentadora de moda en los Premios Soberano 2026Pablo Soto

El diseño de Cfor2: estructura, intención y presencia

El equipo de Cfor2 construyó una pieza que combina arquitectura moderna y feminidad precisa. Un corset limpio, una silueta recta y una intervención escultórica inspirada en la solapa de una chaqueta clásica conforman una propuesta sobria y fuerte, pensada para una presentadora cuyo rol exige claridad visual y autoridad sin exageración.

El tono marrón profundo refuerza ese enfoque: una elección medida, consciente, que privilegia una elegancia silenciosa frente al brillo habitual de las alfombras.

Sophia Sanabria debuta como presentadora de moda en los Premios Soberano 2026Pablo Soto

El trabajo detrás de cámara

Más allá de lo que se vio en televisión, el proceso incluyó pruebas de estilismo, ajustes de color, selección de texturas y ejercicios específicos de postura y movimiento. Cada detalle fue calibrado con la precisión que exige el medio, donde la cámara amplifica todo: el gesto, la caída de un tejido, la forma en que la luz toca la piel.

Créditos

Estilismo: Isabella Morales

Diseño: Cfor2 Studio

Joyas: Mónica Varela

Maquillaje: Xavier Aquino (Beia Naco)

Peinado: Hair by Phany

Zapatos: Soho Bags & Glasses (Aquazzura)

Fotografía: Pablo Soto

Conozcamos un poco más de ella..

Formada en Mercadeo por la Universidad Iberoamericana (UNIBE), donde se graduó Summa Cum Laude. Además, está especializada en Promoción de Moda, Comunicación y Medios Digitales en el Istituto Marangoni, Sanabria suma a su perfil una preparación académica que respalda su nueva función en el escenario más visto del país.

Agradecimiento de Sophia

“Quiero agradecer profundamente la oportunidad a Premios Soberano y a César Suárez por confiar en mi manera de comunicar la moda. Vivo este momento con emoción y sentido de responsabilidad. A mi madre, Kenny Valdez, por ser guía constante; a mi familia, por celebrar este logro conmigo. A Isabella Morales, por interpretar mi esencia; a Cristian Hernández y Christopher Díaz, por crear una pieza en la que me reconozco; a Stalin Victoria, por prepararme más allá del vestuario; a Daniela Heredia, por amplificar el mensaje; y a todas las personas que han creído en mi trabajo. Este logro también es suyo”.