Millizen Uribe se inspira en la historia migratoria y proclama un mensaje de paz en Premios Soberano

La periodista y presentadora Millizen Uribe, host del proyecto televisivo Migrantes y nominada en la categoría Programa de Temporada en los Premios Soberano 2026, debuta en la Alfombra Soberana con una propuesta de alto concepto que trasciende la moda.

Millizen Uribe deslumbra con “Rascacielos de Cristal

Se trata de “Rascacielos de Cristal”, un diseño del creador dominicano Luis Domínguez, estilizado por el veterano Radhames Espíritu, que entrelaza estética, identidad y un mensaje profundamente humano.

Millizen Uribe deslumbra con “Rascacielos de Cristal

Inspirado en el skyline de Manhattan, símbolo de una ciudad levantada por manos migrantes, el diseño dialoga con el espíritu del proyecto Migrantes, conectando arquitectura, trayectorias personales y las historias invisibles que dan forma a las grandes urbes del mundo.

Millizen Uribe deslumbra con “Rascacielos de Cristal

La pieza presenta una silueta columna con escote palabra de honor, confeccionada en un fino raso de seda blanco marfil. Sobre esta base se despliega un delicado entramado de macramé bordado con cientos de cristales rectangulares facetados, acompañado de líneas de rhinestones que forman una cuadrícula brillante, evocando las icónicas bolas de disco que marcaron la vida nocturna de Manhattan en las décadas de los 70 y 80.

Millizen Uribe deslumbra con “Rascacielos de Cristal

Como gesto distintivo, incorpora cascadas de volantes asimétricos elaborados con múltiples capas de tul escarchado en blanco y plata, evocando las nubes densas que rodean los edificios más altos y aportando una dimensión etérea a la silueta arquitectónica.

Moda con un mensaje poderoso

Más que una pieza de alta moda, “Rascacielos de Cristal” encierra un fuerte simbolismo.

El blanco, protagonista del look, representa un llamado a la paz en medio de los conflictos bélicos actuales y, al mismo tiempo, rinde homenaje a la transparencia y coherencia con la que Millizen ha ejercido su carrera periodística.

La creación se alza así como una obra conceptual donde romanticismo, estructura y narrativa convergen, marcando un debut memorable en la Alfombra Soberana y reafirmando el compromiso de Uribe con historias que conectan, inspiran y trascienden.

Créditos del look

Diseñador — Luis Domínguez

@luisdomingueznovias

Estilista — Radhames Espíritu

@radhamesespiritu

MUA — Patty Méndez Astacio

@pattyastaciomakeup

Peinado — Malyoret Pujols

@malyoret_hairstyle

Joyería — @abad__jewelry

Fotografía — Hairo Rojas

@hairorojas

Video — Igor Portnow

@igor_portnov

Programa — @migrantesrd

Producción — Producciones Gelel Gil

@produccionesgelengil