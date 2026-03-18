Luz García es vestida por Luis Domínguez para los Premios Soberano 2026

Por primera vez, el diseñador dominicano Luis Domínguez firma el atuendo de Luz García, una de las figuras más esperadas en la gala de los Premios Soberano 2026. Nominada en tres categorías este año y reconocida en múltiples ocasiones.

La propuesta nace de una referencia poderosa: el vestido flamenco de influencia gitana, símbolo esencial de la identidad andaluza. Con raíces en Andalucía y popularizado en la Feria de Abril de Sevilla a finales del siglo XIX, este traje se ha convertido en icono de carácter, fuerza femenina y tradición.

Luis Domínguez viste por primera vez a Luz García en los Premios Soberano 2026

Sobre esta inspiración, Domínguez construye una silueta que abraza el cuerpo con precisión: escote de un solo hombro, tirante flotante y una espalda en U profunda que aporta una sensualidad contenida. La falda, amplia y dinámica, incorpora una transparencia geométrica lateral a la altura del muslo, trabajada en un delicado crepé de seda azul bebé y crinolina a juego.

A esta estructura se suman volantes asimétricos, colocados a mano, elaborados en crinolina velada con tul brillante de cristales triturados tornasolados. Las formas irregulares atraviesan la falda en múltiples direcciones, creando un movimiento que evoca el ritmo del baile y la libertad del gesto flamenco.

Luis Domínguez viste por primera vez a Luz García en los Premios Soberano 2026

En puntos estratégicos se integran pequeños ramilletes de mini plumas de avestruz y ganso, recortadas y entrelazadas a mano, añadiendo un movimiento sutil que aporta un romanticismo contenido a la pieza.

El poema que acompaña la creación, una interpretación lírica de la figura flamenca, dialoga con la fuerza del diseño: una mujer que pisa con determinación, que baila entre luces y sombras, que levanta los brazos como quien defiende su historia. La mujer flamenca es fuego, raíz y libertad; un espíritu que vibra en cada volante, en cada transparencia, en cada gesto.

Este vestido no busca imitar el folclore: lo reinterpreta desde el cuerpo de Luz García y desde la mirada contemporánea de Luis Domínguez. Un homenaje a la tradición que se transforma en presencia y movimiento sobre una de las noches más emblemáticas del arte dominicano.