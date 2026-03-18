Gabi Desangles es vestida con “Veneno”, del diseñador Luis Domínguez

Para esta edición, el diseñador dominicano Luis Domínguez presenta “Veneno”, una pieza concebida no solo para vestir, sino para comunicar carácter, linaje y presencia.

El diseño parte de una silueta columna con escote palabra de honor y falda recta con una apertura lateral en malla ilusión. La base, recamada a mano en tul con canutillos, lentejuelas y cristales checos en tonos oro y bronce, evoca la arena luminosa del desierto egipcio: un paisaje antiguo que sirve como metáfora de resistencia y poder.

Gabi Desangles en la los Premios Soberano 2026

Sobre esta superficie emerge el verdadero eje de la pieza: una estructura joya que recorre el cuerpo como un organismo vivo. Inspirada en el “Escorpión de Cola Gorda”, considerado uno de los más letales del mundo, la figura asciende desde el cuello y serpentea hasta la falda, culminando en un aguijón que afila la silueta y define su energía.

Gabi Desangles en la los Premios Soberano 2026

Esta joya escultórica, creada por OM Caribbean Jewelry, fue fundida a mano en aleación de cobre bañada en oro. Se compone de 34 piezas talladas y engastadas con lapislázuli, una piedra de azul profundo que introduce una dimensión espiritual ligada a la intuición, la verdad y la memoria ancestral.

Gabi Desangles en la los Premios Soberano 2026

El simbolismo del escorpión adquiere un matiz íntimo: todas las madres involucradas en la creación comparten el signo de Escorpio. Ese gesto, silencioso pero poderoso, convierte la pieza en un talismán emocional que abraza el pecho y protege, como una herencia que se transmite sin pronunciarse.

Gabi Desangles en la los Premios Soberano 2026

La dirección de imagen de Jozuary Jadill articula cada elemento con precisión, logrando que Gabi no solo lleve el vestido, sino que lo encarne. La tela, de brillo sutil, responde a los destellos del lapislázuli y a los tonos dorados de la estructura, creando un efecto casi orgánico: luz que respira sobre la piel.

“Veneno” es, en su esencia, una joya vestible. Una pieza que une lo íntimo y lo monumental, lo terrenal y lo simbólico. Un diseño donde la feminidad se expresa desde la fuerza, la memoria y esa energía invisible que sostiene incluso aquello que no se dice.

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