La Cúpula de Bellas Artes se convirtió en la pasarela del desfile Trendy Fashion Week RD 2026

El pulso de la moda dominicana alcanzó su máxima intensidad con la inauguración oficial de la quinta edición del Trendy Fashion Week RD 2026, que contó con la conducción de la influencer y comunicadora Elizabeth Sinai, el comunicador Alex Macías y el diseñador y estilista Keyther Estevez.

Consolidado como uno de los eventos más dinámicos y esperados del calendario nacional, esta plataforma regresó con una propuesta que reafirmó su compromiso con la cultura y la proyección del talento desde el corazón de la capital.

“Me llenó de orgullo y emoción ver cómo el Trendy Fashion Week RD se consolidó en el corazón de Santo Domingo. Transformar esta emblemática Cúpula de Bellas Artes en el epicentro de la moda caribeña fue un sueño cumplido. Gracias a cada diseñador, patrocinador y a todo el talento que hizo posible este hito. ¡Fueron tres días de pura innovación y estilo!”, expresó Jonathan Medero, CEO de Trendy Fashion Week.

Identidad caribeña y figuras de renombre

La pasarela reunió a una selección de élite que presentó colecciones inspiradas en la identidad del Caribe moderno. Entre los protagonistas dominicanos estuvieron Giannina Azar, Tony Boga, Eddy Rambaldy, Alba Almonte, Martin Polanco, Krisheisy y Jankovic Feliz.

El evento contó también con una sólida representación internacional encabezada por José Zafra (Perú), Federico Visuetti (Panamá) y Ana Sofía (Colombia). A su vez, Puerto Rico participó con una delegación de lujo integrada por José Raúl, Marcos Carrazana, José Texeira, Liliana Velázquez, Jhon Jhon by Alma Brava, Loraine Ortiz y Héctor Molina.

Apuesta por el relevo y el talento emergente

Uno de los momentos más significativos fue la presentación especial del Instituto Técnico Superior Mercy Jácquez (ITESUMJ), en la que 20 estudiantes de término exhibieron sus diseños en una pasarela profesional. Asimismo, el relevo generacional tuvo un espacio destacado en el Trendy Fashion Week Kids, con las propuestas de Emily Reyes, Rosani López (RossViki), Vanesa Fashion Kids y Yheny Frecia de Gia Next Level.

Más de 100 modelos de Puerto Rico, España, Colombia, Venezuela y República Dominicana desfilaron durante los tres días del evento. La pasarela estuvo bajo la mirada de scouts de prestigiosas agencias internacionales que llegaron al país en busca de nuevos talentos y rostros frescos.

Alianzas estratégicas

Esta quinta edición fue posible gracias al respaldo de aliados y patrocinadores que apostaron al crecimiento de la industria: Banco Popular, Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes, Alcaldía del Distrito Nacional, Listín Diario, John Frieda, Milani Cosmetics, Hotel Homewood By Hilton, Star Products, Hotel Napolitano, JP. Chenet, Alta Copa, Agua Crystal, Café Santo Domingo, Productos Chef, Mangel Estudio Creativo, Eucerin, Ferries del Caribe, Ediscons y Floristería Jardín Constanza.