Dolce & Gabbana: El negro como símbolo de identidad

En la reciente Milan Fashion Week, la casa italiana Dolce & Gabbana presentó su colección de otoño/invierno 2026, titulada “Identity”, y lo hizo de la forma más significativa posible. Esta pasarela marcó un momento clave para los directores de la marca, fue un manifiesto cultural de lo que ha sido los largos 40 años de la firma. Con referencias directas a la tradición siciliana, la sastrería italiana y la sensualidad que define a la casa desde los años noventa, la firma volvió a su ADN más puro con una colección dominada por el color negro.

Dolce & Gabbana, mujer otoño-invierno 2026, fotos detrás de la pasarela.

Domenico Dolce y Stefano Gabbana fundaron su casa de moda homónima en 1984 con una visión clara, construir un universo estético arraigado con la cultura italiana. Desde sus inicios, la marca se distinguió por presentar una feminidad poderosa, sensual y dramática a través de cada diseño y campaña, inspirada en el cine italiano, la religión, la familia y las mujeres sicilianas de la ciudad natal de Dolce, convirtiendo el negro, el encaje y las siluetas ceñidas en su sello.

En la más reciente edición de la Milan Fashion Week, la colección titulada “Identity” regresó al lenguaje que le dio vida a la marca, más que solo utilizar las tendencias presentes en esta temporada, esta colección femenina fue un recordatorio de quiénes son Dolce & Gabbana y qué representan en el lujo y las tendencias actuales.

El papel del color negro

Para entender el peso de esta paleta cromática hay que ir más allá del color en sí y la tendencia. El negro es históricamente asociado con el duelo, respeto y religiosidad tradicional y gótica, sin embargo, en el universo de Dolce & Gabbana ese mismo color ha sido un elemento que reconoce sensualidad, autoridad y sofisticación.

En el contexto del mercado de lujo actual, “Identity” puede verse como una respuesta a los años marcados por el auge del llamado lujo silencioso, quiet luxury en inglés, y la neutralidad extrema que ha llevado a muchas marcas a diluir sus propios códigos e identidad para adaptarse a un consumidor que busca un estilo más sobrio. Esta marca italiana optó por reforzar su identidad, busca consumidores que no se guíen únicamente por la discreción, sino que busquen autenticidad.

El negro en esta colección no busca ser minimalista ni plano, es un recurso dramático, estructurado, arraigado al barroco a través de detalles como los encajes, velos; Un símbolo de poder y feminidad lejos de ser frágil en la figura de los trajes de sastrería y vestidos ceñidos que lo llevan a lo sensual.

En el contexto tropical de República Dominicana, donde los colores vibrantes son parte del ambiente, el negro puede interpretarse como un símbolo de elegancia o luto, asociado también con estilos alternativos. En lugar de utilizarlo en estructuras y piezas más pesadas como las de estas pasarelas europeas, puede aplicarse en siluetas fluidas, tejidos ligeros y encajes que mantengan este ADN de Dolce & Gabbana, dialoga con el clima caribeño mientras mantiene los códigos estéticos de la marca.

En la descripción oficial de la marca, la colección se define como “el lujo supremo, un lenguaje construido sobre raíces que siguen vivas: Sicilia como emoción, negro como fuerza, encaje como intimidad y sastrería como autoridad”. Para ellos el negro no es solo un color, es un símbolo de identidad. Este lanzamiento no busca que adoptemos un estilo monocromático como una regla para vestir, busca que entendamos como el lujo y la moda se construyen desde una identidad propia.