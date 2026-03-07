Bianna Candelario: La elegancia desde la textura

Desde su boutique, Bianna nos recibe con la serenidad de quien ha aprendido a transformar cada etapa de su vida en diseño. Su historia inicia en San Cristóbal, donde en 2013 abrió su primera boutique vendiendo piezas de marcas internacionales. Pero lo que realmente llamó la atención de sus clientas no fue el inventario, sino aquello que ella misma llevaba puesto: piezas creadas por modistas que interpretaban sus ideas, a veces inspiradas en revistas, a veces nacidas de su intuición.

Bianna Candelario

Aquella insistencia de las clientas fue la chispa. “Decidí traer piezas que me gustaran a mí y ponerlas a la venta”, recuerda. Así comenzó, sin formación técnica aún, pero con un instinto afinado por lo visual y lo sensorial. Ese fue el primer antes y después.

Bianna Candelario

Un renacer en 2015

Ya instalada en Santo Domingo y con la marca más sólida, Bianna vivió otro momento decisivo en 2015. Una transformación personal la llevó a apoyarse por completo en su proyecto creativo. “Me entregué 100% a lo que era en ese momento mi negocio: esta marca”, cuenta. Ese giro fortaleció su identidad como diseñadora y su compromiso con la firma.

Bianna Candelario

Fue entonces cuando decidió estudiar diseño de modas para perfeccionar lo que ya había aprendido de manera intuitiva. Poco a poco, la tienda dejó atrás las piezas importadas para convertirse en un espacio dedicado exclusivamente a su propuesta. Montó un pequeño taller en un local de la avenida Núñez de Cáceres, con lo mínimo indispensable: una mesa, una máquina y un sueño.

Bianna Candelario

La construcción de su identidad estética llegó de la mano de sus clientas, que pedían versiones de lo que ella misma creaba para su uso personal. Así fue identificando qué buscaban esas mujeres: elegancia, estructura, fuerza y una sensualidad cuidada.

Para Bianna, la textura es el punto de partida. “Yo diseño desde la tela. Primero la toco, la siento, y luego decido qué diseño me permite crear”, explica. Su proceso es casi ritual: contacto directo con las fibras, evaluación del cuerpo del tejido, su caída, su stretch. Nada es negociable cuando se trata de la textura.

Bianna CandelarioAlexander Mora

Su logo, un caballo, resume los valores de la marca: fuerza, pureza, determinación. “Todas las texturas que trabajamos tienen esa fuerza. Necesito telas con cuerpo, que me permitan jugar con la estructura y con la silueta”, afirma.

Colecciones que marcaron un camino

Aunque elegir una sola colección es imposible, Bianna identifica tres que definieron momentos clave:

• Terra, la colección mostrada en RD Fashion Week, en la que se atrevió a introducir prints por primera vez. Una propuesta fresca, inesperada y muy bien recibida.

• Palenque, inspirada en la playa de su natal San Cristóbal. Atardeceres, arena y mar convertidos en líneas fluidas, tonos cálidos y una narrativa orgánica.

• Mujer de fe, creada junto a Laura Cárdenas, una colección que exploró cómo la moda puede proyectar fuerza espiritual sin abandonar la sensualidad elegante que caracteriza la marca.

Bianna Candelario

Estas colecciones han reafirmado que Bianna crea para mujeres que desean proyectar seguridad sin renunciar a lo clásico, lo atemporal y lo impecablemente confeccionado.

La mujer Bianna Candelario

“Todas”, responde sin dudar. Pero aclara: son aquellas mujeres que quieren que su vestimenta hable por ellas. Empresarias, profesionales, mujeres que entienden que la elegancia sigue siendo una herramienta de presencia y autodefinición.

Bianna Candelario

En su propio clóset, las piezas indispensables son claras: traje sastre, pantalón recto y camisa blanca de cuello estructurado. Con esas tres piezas, asegura, se puede construir cualquier look poderoso.

Bianna es retadora, curiosa y siempre en evolución. Ahora, su firma está expandiéndose hacia productos para el hogar: cojines, cortinas y detalles textiles con la estética elegante que la caracteriza. “Un hogar también habla de quién es una mujer”, explica. Esta nueva línea aspira a llevar la esencia de la marca más allá del cuerpo y hacia los espacios que habitamos.

Cuando se le pregunta por lo que viene, menciona sucursales, nuevos productos y metas que prefiere reservar hasta que se concreten. Pero afirma algo con convicción: “Con el favor de Dios, vamos a lograr mucho más”.

A las nuevas generaciones

Bianna guarda especial admiración por los diseñadores emergentes dominicanos. “Estoy enamorada de lo que están haciendo”, dice. Celebra su capacidad de colaboración, algo que su generación no vivió tan de cerca. Su consejo es sencillo pero poderoso: persistir, apoyarse mutuamente y creer en su talento.

“Esa es la clave para lograr lo que se propongan.”