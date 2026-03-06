Protagonistas del total look negro: Poder y lujo silencioso en la Rendición de Cuentas 2026

La ceremonia de la Rendición de Cuentas 2026 llevó la moda como un protagonista silencioso. El código de vestimenta en general fue el total look negro, un estilo que evoca sobriedad, sofisticación y respeto por la solemnidad del evento, siguiendo una línea de tradición y formalidad. El negro es un símbolo universal de sobriedad, elegancia y autoridad, también en preferido para trajes en contextos formales y lujosos.

Desde 1973, cuando el entonces presidente Joaquín Balaguer estableció en un decreto que el blanco sería reservado para ceremonias de verano y el negro para actos de invierno, la Rendición de Cuentas que se celebra en febrero ha sido de negro, convirtiendo el color en un protocolo para el evento.

La elección de atuendos monocromáticos no solo crea una armonía visual entre los asistentes al evento, sino que también destaca la importancia de un acto político como la rendición de cuentas, donde se busca el análisis y la transparencia. Para diseñadores y estilistas locales este código de vestimenta les brinda la oportunidad de trabajar con looks completamente negros sin caer en la monotonía, le permite ver sus capacidades al jugar con texturas, siluetas y accesorios sobrios.

Selinée Méndez

En el Congreso Nacional, Selinée Méndez brilló con un diseño impecable de Rafael Rivero. El vestido, confeccionado en crepé de seda italiano, reinterpretó la sastrería masculina desde una mirada femenina contemporánea. Su silueta simple y depurada nos permite ver como la construcción brilla más que los ornamentos. La joyería de Laura Tosato, el peinado de Lucy Perrone y el maquillaje del equipo de Massiel Nina Make Up, dirigido por Lisbeth Báez, completaron un estilismo moderno y perfectamente alineado con la solemnidad del acto.

Brenda Ogando

Desde la Cámara de Diputados, la diputada de la provincia Azua, Brenda Ogando, apostó por un vestido en crepé doble negro al sesgo diseñado por Lucia Pichardo, acentuado con botones dorados que aportaron carácter sin romper la sobriedad. La asesoría de imagen de Laura Villamán reforzó una estética clásica, estructurada y coherente con el protocolo.

Olfany Méndez

En la misma línea, la diputada de Bahoruco, Olfanny Méndez, también vistió diseño de Lucia Pichardo, una chaqueta en crepé doble combinada con un peplum que definió la cintura y resaltó la estructura. Una propuesta que conjugó elegancia arquitectónica y feminidad contemporánea.

Yudy Moscoso

Por su parte, Yudy Moscoso, esposa del presidente del Senado Ricardo de los Santos, lució un diseño de Jusef Sanchez, un vestido negro de escote cuadrado conservador que resalta con poder sus hombros y la cintura ceñida que lleva a una falda corta A. Bajo el estilismo de Eddy Santiago, el resultado fue una imagen atemporal, complementada con maquillaje sutil y recogido pulido.

Raquel Peña

La vicepresidenta Raquel Peña reafirmó el código de vestimenta con un total look negro compuesto por chaqueta ceñida con cinta en la cintura y falda por debajo de la rodilla, proyectando sobriedad, seguridad y respeto por la tradición del acto.

Celines Toribio

La diseñadora Nina Vásquez llevó nuevamente su propuesta al Senado al vestir a Celines Toribio, directora del Instituto del Dominicano en el Exterior. El vestido recto incorporó una pequeña capa sobre los hombros que devolvió personalidad a un look discreto, acompañado de perlas y clutch con estampado reptil, demostrando que el minimalismo puede funcionar con más detalles si se usan de forma estratégica.

Daritza Zapata

Desde Dajabón, la diputada Daritza Zapata proyectó liderazgo con un diseño de Bianna Candelario, seleccionado por el estilista Eddy Gómez. La pieza incorporó líneas para marcar la estructura y una capa de tela ocultado el escote y los hombros, que simbolizan crecimiento y evolución de la región, alineando su imagen y el discurso en una misma historia.

Betty Gerónimo

La alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo, optó por una poderosa chaqueta con hombreras y doble fila de botones dorados combinada con una falda a la rodilla, completado el look con el cabello recogido, un maquillaje sobrio y unos tacones de suela roja.

Su estilo en esta ocasión busca reflejar poder y seguridad con propuesta estructurada. Nos demuestra nueva vez la visión y el liderazgo de la alcaldesa, sobre todo el poder femenino en la celebración sin sacrificar el diseño. En definitiva, la construcción evocó autoridad y firmeza, reforzada por un estilismo sobrio y estructurado.

Bray Vargas

El diputado por Santiago, Bray Vargas, asistió con un traje del diseñador Manuel Febrillet: Chaqueta de tres botones con líneas marcadas en hombros y cuello, recordando que la moda masculina también puede integrar elementos disruptivos sin perder el elemento clásico.

Soraya Suárez

La diputada por Santiago, Soraya Suárez, lució un espectacular vestido diseñado por Cristin Lagares. La prenda, elegante y contemporánea, destaca por sus puños trabajados y por una hilera de botones que aportan un aire renovado y sofisticado al conjunto. Su elección demuestra un equilibrio entre la sobriedad institucional y las tendencias actuales de la moda, acompañada de el maquillaje y el peinado de Jhonaly Beauty y joyas de uso personal.

Karina Alarcón

La comunicadora dominicana Karina Alarcón estuvo presente en la sexta Rendición de Cuentas del Presidente de la República ante la Asamblea Nacional, acto celebrado en el Congreso Nacional este 27 de febrero.

Para esta importante jornada patriótica, Alarcón lució un diseño de la diseñadora dominicana Carolina San complementado con zapatos Valentino, apostando por una imagen elegante y acorde a la solemnidad del acto, resaltando tanto el talento local como firmas de prestigio internacional.

Faride Raful

Finalmente, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, rompió con la tradicional falda al apostar por un power suit bajo el estilismo de Reading Pantaleón. El pantalón y la chaqueta de sastre con mangas transparentes redefinieron la formalidad del evento desde una mirada contemporánea, sin abandonar la sobriedad que exige la ceremonia.