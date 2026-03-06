Jumbo y Sócrates McKinney presentan ‘Pez Loro’, una colección deconciencia ambiental

Con la intención de utilizar la moda como un canal de sensibilización social, Jumbo presentó su nueva colección ‘Pez Loro’, desarrollada en colaboración con el diseñador dominicano Sócrates McKinney. La propuesta busca llamar la atención sobre la importancia de proteger esta especie clave para el equilibrio de los ecosistemas marinos del Caribe.

Inspirada en el mar Caribe y en el pez Loro, una especie fundamental en la producción natural de la arena que da forma a las playas del país, la colección invita a reflexionar sobre la necesidad de no consumir este pez, cuya desaparición representaría una amenaza directa para los arrecifes de coral y, en consecuencia, para el entorno costero y la industria turística.

Jumbo y Sócrates McKinney presentan ‘Pez Loro’, una colección que promueve la conciencia ambiental

Bajo el concepto ‘El pez Loro hace la arena. Nosotros hacemos conciencia’, la iniciativa convierte cada prenda en un vehículo de mensaje que conecta estilo y reflexión. Más que una colección temática, ‘Pez Loro’ surge como una propuesta creativa para llevar información relevante a nuevos espacios y fomentar una actitud más consciente frente al cuidado de los recursos naturales.

Jumbo y Sócrates McKinney presentan ‘Pez Loro’, una colección que promueve la conciencia ambiental

‘Desde hace años, en Jumbo hemos asumido el compromiso de visibilizar el valor del pez Loro, promoviendo la conciencia sobre la necesidad de no consumirlo y resaltando su impacto en los ecosistemas marinos. Esta colección se integra a ese esfuerzo como una nueva manera de mantener activa la conversación y reforzar un mensaje esencial para la preservación de nuestras playas y el futuro de nuestros mares’, expresó Madelyn Martínez, vicepresidenta de Mercadeo de Centro Cuesta Nacional.

Jumbo y Sócrates McKinney presentan ‘Pez Loro’, una colección que promueve la conciencia ambiental

Jumbo y Sócrates McKinney presentan ‘Pez Loro’, una colección que promueve la conciencia ambiental

Jumbo y Sócrates McKinney presentan ‘Pez Loro’, una colección que promueve la conciencia ambiental

La colección incluye piezas dentro de las categorías de textil y calzado, con propuestas cómodas y funcionales para toda la familia. Entre ellas destacan toallas de playa, sandalias, trajes de baño, bolsos, gorras, camisetas, camisas y llaveros, todos diseñados con elementos gráficos inspirados en el pez loro y su hábitat marino.

Su paleta cromática —compuesta por tonos blanco arena, verde hoja, azul marino y coral suave— evoca la textura de la arena, el movimiento del mar y la riqueza natural del Caribe, reforzando la identidad visual de la propuesta.

‘Desde el área textil desarrollamos la colección con un enfoque técnico y funcional, cuidando siluetas, selección de tejidos, patronaje y acabados para garantizar piezas versátiles, resistentes y accesibles que sostengan en el tiempo el mensaje que proyectamos’, explicó Cristina Cuadra, vicepresidenta de Textil de Centro Cuesta Nacional.

Por su parte, Sócrates McKinney destacó el valor creativo y simbólico de la iniciativa. ‘En esta colección cuidamos cada detalle creativo —ilustraciones, patrones y colores inspirados en el mar Caribe— para que el mensaje sea tan protagonista como el diseño. Buscamos que piezas atractivas mantengan viva la conversación y generen mayor conciencia sobre la importancia del pez loro para nuestras playas’.

La colección ‘Pez Loro’ estará disponible en las tiendas de Jumbo a nivel nacional. La marca también invita al público a sumarse a la conversación digital a través de los hashtags #ColecciónLoro, #NoMeComas y #ProtegeElPezLoro, como parte de una iniciativa que demuestra cómo la creatividad y el diseño pueden convertirse en herramientas de concienciación social.