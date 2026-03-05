Lazos del Caribe: Mariela Peña nos viste con identidad

“Mucha gente cree que la moda es algo superficial. En cambio, yo he aprendido a ver la moda como una manera de expresarnos”. Así resume Mariela Peña la filosofía detrás de su trabajo y que la ha guiado en su carrera en la industria de la moda. Cada presentación bajo el nombre de su marca Sable, ha sido construida con emoción, historia e identidad, lo que para ella le da realmente vida a la tela.

Mariela la ha construido entendiendo que la ropa no es solo un producto de consumo, sino también un medio de comunicación cultural que no muchos aprovechan tras la popularidad de la moda rápida.

Su interés por la moda nació de forma natural. Se describe como la chica que siempre dibujaba y hacía manualidades en su entorno, aunque al inicio decidió estudiar economía para llevar una carrera más estable y cumplir con las expectativas familiares. Sin embargo, rápidamente entendió que ese no era su propósito y que no debía desperdiciar su talento, por lo que decidió cambiar su rumbo totalmente tras completar sus estudios, que al final fueron una ventaja para su emprendimiento.

Mariela PeñaAlexander Mora / Listín Diario

Durante su formación en moda, Mariela tuvo la gran oportunidad de experimentar el trabajo en grandes casas de moda francesas, lo que marcó profundamente su visión. Al desarrollarse como patronista en Dior, una de las áreas más exigentes del diseño, descubrió el trabajo duro de cada artesano en el atelier, el porqué de los costosos precios, detalle y exclusividad de las marcas de lujo. Destaca que, a pesar de las largas jornadas durante temporadas de Fashion Week y lanzamientos, el ambiente siempre fue acogedor. Contaba con un equipo que no buscaba solo hacer piezas, sino estar orgullosos de ellas.

Más tarde, comprendió que para hacer piezas exclusivas ya se necesitan muchos recursos humanos, por lo que la producción masiva de prendas, con procesos esconden explotación laboral y daños al medio ambiente, no serían parte de su ADN, impulsándola a crear una marca que defendiera a sus artesanos, con procesos más responsables y transparentes. Un momento determinante para ella.

Piezas del primer drop la colección 'Lazos del Caribe' de Sable.Cortesía de Sable

“Yo también quiero que se vea el esfuerzo que hay detrás de cada pieza y, a través de esa ropa, poder contar una historia”, manifestó Mariela Peña.

Así nace ‘Sable’

Tras su experiencia en la industria internacional, Mariela regresó al Caribe con una idea clara: Construir una marca que conectara con sus raíces e identidad que tanto extrañaba. Así nació ‘Sable’, ‘arena’ en francés, un nombre que simboliza el pequeño aporte de cada comprador al planeta al elegir moda consciente.

Al principio era difícil para ella que el público valorara la importancia de la moda sostenible. Sin embargo, se han visto cambios positivos. Peña afirma que, hoy, el consumidor dominicano es más consciente, algo que espera continúe creciendo, ya que este es uno de los mercados más contaminantes.

Piezas del primer drop la colección 'Lazos del Caribe' de Sable.Cortesía de Sable

Todos las acciones de Sable mantienen una fuerte conexión con lo ambiental. Tras su participación en la RD Fashion Week, tuvo la gran oportunidad de llevar esta conexión al Costa Rica Fashion Week, allí pudo conectar con otros diseñadores latinoamericanos que comparten su visión, fortaleciendo una red creativa donde sostenibilidad y moda son una misma.

Lazos del Caribe

Su colección reciente, ‘Lazos del Caribe’, nace precisamente de la nostalgia y el vínculo con su lugar de origen. Explica que, incluso viviendo en Francia, extrañaba el ambiente y energía caribeña, la música, el baile y la conexión entre la gente, por lo que decidió llevar esa sensación a lo que más ama: la moda responsable y con identidad.

Piezas del primer drop la colección 'Lazos del Caribe' de Sable.Cortesía de Sable

El primer drop de esta colección, ‘Entre corales y Carey’, se inspira en la tortuga Carey, una especie en peligro de extinción. Así refuerza su mensaje de inspirar a cuidar y reflexionar sobre el medio ambiente y la fauna del Caribe a través del diseño. La paleta cromática seleccionada para esta colección, una mezcla entre tonos blancos y marfiles, suman a su concepto, evocando la arena, las conchas y el brillo del sol en la piel, mientras permiten que las texturas y el diseño aplicado cobren protagonismo.

El compromiso con lo sostenible no es solo parte de la filosofía y valores de Mariela. Cada una de estas prendas se entrega en empaques reutilizables, tote bags con el mismo estampado de tortuga de las piezas, acompañadas de etiquetas hechas con semillas de girasol, tratadas con delicadeza para que puedas plantarlas después, continuando con su propósito por la vida del planeta.

Piezas del primer drop la colección 'Lazos del Caribe' de Sable.Cortesía de Sable

Mariela Peña, diseñadora de Sable, nos ha dejado claro lo más importante en la moda: Mantener la autenticidad. “No tenemos que imitar a nadie para ser relevantes”, recordando que cada diseñador y cada marca deben encontrar su propia esencia. Afirma que la moda dominicana está llena de talento, a pesar de los pocos recursos, y que en esta industria no es necesario hacer competencia: Se trata de tener un propósito común, explotar nuestros talentos y mostrar nuestras preocupaciones por el mundo.

Próximamente, la diseñadora se prepara para otro gran paso en su carrera. Su marca se convertirá en la siguiente firma dominicana en venderse en la cadena estadounidense Nordstrom, algo que, además de un logro personal y para su marca, es un punto para que la moda internacional sepa del talento dominicano, confirmando que una propuesta basada en la identidad cultural y sostenibilidad puede competir en mercados globales sin perder su esencia.

Mariela PeñaAlexander Mora / Listín Diario

“Donde sea que yo vaya, yo soy totalmente dominicana. Para mí, no hay nacionalidad más chula que ser dominicana. Nosotros tenemos todo lo chulo”.