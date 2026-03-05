Entre arquitectura colonial, luces cálidas y una atmósfera romántica inspirada en el universo de Bridgerton, fue presentada oficialmente la 26ª edición de RD Bridal Week 2026, considerada la plataforma más influyente de la industria nupcial dominicana y un referente en el Caribe.

Inicia la temporada de bodas con la 26ª edición de ‘RD Bridal Week’

El esperado evento, producido por el experto en moda y bodas Sócrates McKinney, se celebrará del 19 al 22 de marzo en su sede oficial, el lujoso hotel Kimpton Las Mercedes, en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, consolidándose una vez más como el punto de encuentro más importante del sector bodas en la región.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Marta Amengual, directora general del Kimpton Las Mercedes, quien destacó que cada año el hotel abre sus puertas para recibir a cientos de parejas dominicanas e internacionales que encuentran en ‘RD Bridal Week’ la inspiración, las tendencias y los profesionales necesarios para conceptualizar celebraciones memorables.

Durante el encuentro con la prensa, McKinney resaltó que ya son 26 años consolidando esta plataforma, gracias al profesionalismo y compromiso de cada integrante de la cadena de valor que conforma la industria nupcial.

‘Estamos comprometidos con elevar el número de visitantes que llegan a nuestro país a celebrar sus bodas y consolidarnos como el destino número uno del Caribe para bodas de destino’, expresó, reafirmando la proyección internacional del evento.

La temporada nupcial iniciará oficialmente el próximo 8 de marzo con ‘Bridal Talks’, un congreso diseñado para parejas que desean planificar su boda con visión estratégica, estética y organización eficiente. Durante más de una década, este espacio ha orientado a los futuros contrayentes de la mano de expertos en producción, diseño, protocolo, moda y hospitalidad.

Esta edición rendirá homenaje a la alta repostería dominicana, elevándola a categoría de arte. Veintidós reconocidos maestros pasteleros de toda la geografía nacional, liderados por Mily Pimentel, de Cake Studio, formarán parte del exclusivo ‘Royal Sugar Room’, un espacio conceptualizado como una lujosa joyería efímera creada por Backpanels, donde las piezas en azúcar inspiradas en las colecciones de pasarela serán exhibidas como verdaderas obras de arte.

Participan Cake Studio by Mily Pimentel, Celio Rodríguez, Cake Lover, Santia Bakery, Cakes by Vale, La Artesanal Pastelería, Rosario Hernández Pastelería Fina, Sweet Concept, Mariola, Repostería Miguelina, Fresco de Horno, Los Cookies by Arlina, Noah de Bari, Encajes de Azúcar, Eugenia Morrobel, Bake Artistry, Bakeposh, Mr. Cake Maker, Cristina Cake Studio, Lily Fuji, Annia Ramírez y Casa Dessert Pâtisserie.

Este espacio estará abierto del 19 al 21 de marzo hasta las 10:00 de la noche, con acceso incluido para los asistentes al evento.

El calendario de desfiles de ‘RD Bridal Week 2026’ incluirá las colecciones de Giannina Azar, Michelle Reynoso, Lanificio Di Livenza (Guatemala), Calpo Atelier, Melkis Díaz, Joel Reyes, Noel Newman, Fancy Sinner, Manuel Febrillet, Gabriela Álvarez, José Jhan, Isabel Reynoso, Caramelo.by FV, Faldellín by Surelis, Jenny Polanco, Wilson Alcéquiez, Masculino, La Novea, The White Dress, Leonardos y Rafael Rivero, además del esperado desfile conceptual ‘Royal Sugar’, donde moda y repostería compartirán el mismo escenario en una propuesta creativa sin precedentes.

Como gran novedad de esta edición, el domingo 22 de marzo se celebrará ‘The Cake Party’, una experiencia sensorial que promete convertirse en referente dentro de la industria nupcial. Ambientada bajo la estética de ‘Bridgerton’, esta celebración reunirá degustaciones de las creaciones de los 22 pasteleros en un entorno producido por BS Events y Media Naranja Eventos, junto al respaldo de las empresas patrocinadoras.

Durante los cuatro días del evento, el público también podrá disfrutar de una agenda complementaria de experiencias gastronómicas a cargo del equipo culinario del Kimpton Las Mercedes, así como demostraciones y degustaciones de mixología dirigidas por Carlos Mejía, de Models Mix, quien presentará las últimas tendencias en coctelería para celebraciones.

‘RD Bridal Week’ cuenta con el patrocinio oficial del Club Premium del Banco Popular Dominicano, el Ministerio de Turismo de la República Dominicana, Kimpton Las Mercedes, la Alcaldía del Distrito Nacional, Arajet y diversas empresas vinculadas al sector de eventos y bodas.

Con esta nueva edición, ‘RD Bridal Week’ no solo inaugura la temporada de bodas, sino que reafirma su liderazgo como vitrina internacional del talento dominicano, impulsando los estándares de la industria y proyectando a la República Dominicana como un destino de bodas de clase mundial.