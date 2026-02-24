La simbología del corsé, desde una pieza restrictiva al empoderamiento

El corsé es una de las prendas más controversiales de la historia, ha recorrido un largo camino en la moda. Nace como una pieza estructural para definir el cuerpo de la mujer según los estándares estéticos de la sociedad occidental en el siglo XVI. Por años fue un elemento esencial del vestuario, sobretodo para la aristocracia, hoy h

a pasado a ser un elemento estético en la moda contemporánea, sin embargo, dejó su significado e imposición detrás para formar parte de la expresión personal.

Dibujo de mujer con corsetShutterstock

Se especula que la invención del corsé data de la civilización Micena en Grecia, sin embargo, fueron introducidos en la cultura occidental en el siglo XVI desde su popularización en las cortes italianas. Estas piezas eran hechas a la medida con metales pesados para las damas de la corte, haciéndolas rígidas al punto de dificultar la movilidad de su usuario cada día, pero cumpliendo su cometido de darle forma a la cintura y elevar el busto.

Los modistas encontraron otras formas de armar los corsés, entre ellas la de insertar piezas de huesos de ballena, varillas de metal o madera en cuerpos de tela y algodón. Representaba disciplina corporal y pertenencia social, por lo que las personas más pobres y fuera de la aristocracia también los usaban, hechos con materiales más sencillos y fáciles de conseguir.

El corsé se volvió rápidamente uno de los elementos representativos de la feminidad tradicional de la época, sin importar que los médicos los culparon de decenas de enfermedades durante el siglo XVIII, como el cáncer, la histeria, la del hígado apretado, la tuberculosis y la escoliosis. Esto no evitó que dejaran de imponerse, no obstante, su uso cambió significativamente tras el impacto de la Primera Guerra Mundial, donde no habían materiales para gastar en verse bien, la sencillez era la clave para sobrevivir.

Madonna usando el corsé de Jean Paul Gaultier en 1992.

En la moda contemporánea, el corsé ya no busca moldear el cuerpo ni “perfeccionarlo”, sino celebrarlo. Diseñadores actuales lo han reinventado con materiales flexibles y estructuras que priorizan comodidad sin sacrificar su impacto visual, convirtiendo también esta silueta en una elección, no una imposición.

Esta transformación comenzó cuando diseñadores, como Vivienne Westwood lo convirtieron. en una pieza visible y con un estilo punk y rebelde. Más adelante, Jean Paul Gaultier lo llevó a la cultura pop con el icónico corsé cónico diseñado para Madonna en 1992. Dio un giro total a la moda redefiniendo la sensualidad y el poder que tienen una figura disruptiva en la sociedad.

Corsets de Vivienne Westwood inspirados en el Renacimiento.

La tendencia de la lencería como ropa casual también ha sumado a la popularidad del corset en los últimos años, ya que esta antes era una prenda interior. Numerosos diseñadores han optado por implementar corset, corpiños y encajes a colecciones de alta moda y ready to wear, ropa de lujo como ropa de calle. Muchos de estos son en realidad ”bustiers” o tops hechos de encaje que simulan la silueta de este elemento en su forma tradicional.

Los corsets modernos son un elemento básico de la moda contemporánea, pero ahora se tratan de estilos y tendencias. En lugar de buscar la perfección, son elementos que nos permiten apreciar estéticas, góticas, barrocas, victorianas o de metrajes como Bridgerton y Frankenstein mientras resaltan figuras naturales, en lugar de crearlas con la rigidez del antiguo. Son una una forma de autoexpresión y positividad corporal.