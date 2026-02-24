Paradisus Grand Cana presenta la moda nupcial con THE ONE Bridal Weekend 2026

Hay celebraciones que se organizan y otras que se sienten. THE ONE Bridal Weekend pertenece a la segunda categoría. En su tercera edición, Paradisus Grand Cana, All Suites se transformó en el corazón palpitante del universo nupcial, un escenario donde la moda, los sueños y la sensibilidad creativa encontraron un punto de conexión sublime.

Bajo la dirección estratégica del productor y consultor de moda Sócrates McKinney, la plataforma elevó su propuesta integrando hospitalidad de lujo, talento dominicano e internacional, y una experiencia cuidadosamente diseñada para parejas que desean convertir su boda en un momento tan estético como emocional.

Para Mynor Espinoza, Managing Director de Hoteles Meliá en República Dominicana, el crecimiento del proyecto responde a una visión clara: “THE ONE Bridal Weekend se ha consolidado como una plataforma que celebra el talento y la innovación en la moda nupcial. En Meliá Hotels International no creamos eventos; concebimos experiencias que permanecen en la memoria. Esta edición fue una expresión natural de esa visión”.

Por su parte, McKinney destacó que esta edición marcó un paso decisivo hacia la internacionalización, integrando por primera vez una firma extranjera en la pasarela: la mexicana Vero Díaz, ampliando el alcance de la plataforma y su conexión regional.

UN FIN DE SEMANA DONDE EL LUJO FLUYÓ SIN ESFUERZO

José Forteza, Verónica Diaz, Mirta Sánchez, Sócrates McKinney, Carolina Valentín, Joel Reyes, Michelle Reynoso, Wilson Alcéquiez y Manuel Febrillet durante el Bridal TalksCS

Más que un desfile, THE ONE propuso una inmersión en el bridal contemporáneo. Conversaciones cercanas, encuentros entre diseñadores y futuras novias, y una agenda pensada para inspirar desde la sensibilidad y la individualidad.

El programa inició con una cena privada en los Jardines de Pavilion y culminó frente al Lago Central con la esperada pasarela, donde cada colección contó una historia distinta sobre el “sí, acepto”.

