El method dressing de Margot Robbie en el tour de Cumbres Borrascosas

Wuthering Heights, en español Cumbres Borrascosas, es la única novela de Emily Brontë, publicada en 1847. La. puesta en escena es un clásico ingles, influenciado por el romanticismo y la literatura gótica de la época, haciendo que la narración sea intensa, destructiva y apasionada, dándole un elemento interesante a la historia de amor y venganza entre Heathcliff y Catherine Earnshaw en los páramos de Yorkshire.

En el tour de prensa, Margot Robbie ha convertido cada aparición en una pasarela que narra el universo de la película, tomando en cuenta la tendencia conocida como method dressing, una estrategia popularizada en los últimos años por estilistas como Law Roach, para Zendaya, en la que las celebridades visten piezas que hacen referencia directa al espíritu, la estética o los temas del filme y el personaje.

En el caso de Robbie, su estilismo estuvo bajo la dirección de Andrew Mukamal, quién también la acompaño en su época de Barbie, dando como resultado un desfile de drama, ostentosidad y reliquias como joyas. La paleta cromática seleccionada para cada look es la clave; El negro como símbolo de luto y sobriedad, el rojo como una metáfora del amor, la obsesión y la pasión, los tonos claros y tierra que nos llevan a la niebla y los paisajes del pueblo en la película.

Look de Schiaparelli

La actriz apareció en la premier de Cumbres Borrascosas en Los Ángeles con un diseño de Daniel Roseberry para Schiaparelli, un look escultórico dramático que combina su estilo personal con referencias góticas de su personaje en la película, Catherine. El vestido combina el romance oscuro de la corsetería en encaje con la fuerza y la pasión del terciopelo rojo en el dobladillo de su falda.

Margot Robbie con un impresionante vestido de Schiaparelli.Unique Nicole/ Getty images

Look de Chanel

Bajo la dirección creativa de Matthieu Blazy, la propuesta de Chanel para Margort Robbie en la premier de Paris, tuvo un enfoque incluso más romántico. La actriz lució un vestido con una larga cola de terciopelo rojo y plumas, haciendo referencia a lo salvaje de los páramos que habitan. Este diseño, que vive entre lo frágil y lo intenso, fue inspirado en el vestido rojo que el personaje de Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevo.

Margot Robbie con un vestido de Chanel, por Matthieu Blazy.

Looks de Dilara Findikoglu

La diseñadora de moda turca, Dilara Findikoglu, aportó un elemento más conceptual y experimental al tour. Con corsetería expuesta y tul, toma referencias victorianas que nos guían a naturaleza salvaje de Heathcliff y todo el páramo. Mantiene ligeramente su identidad punk, la cual se mezcla perfectamente con la personalidad rebelde y marinada del personaje. Los detalles como la cola con manchas el vestido y las cadenas de pelo que entallan el look son un sí rotundo, una referencia a la obsesión que la deja sin aire.

En otra ocasión, la actriz llevó un conjunto estructurado de un rojo profundo. Este look reforzó con la pedrería del top y el estampado de reptil, el simbolismo del color rojo como algo destructivo y venenoso, una representación de la pasión y el amor destructivo que define la historia.

Margot Robbie con dos looks de la diseñadora Dilara Findikoglu.

Look de Vivienne Westwood

Este mini vestido, inspirado en el romanticismo y gótico británicos, puede parecer simple, sin embargo, cuenta con corsetería estructurada y un volumen irregular creado con pliegues en su falda. La textura del cuero nos lleva de vuelta de la época dorado y rebelde de Westwood.

Margot Robbie en Vivienne Westwood FW88 y tacones de Christian Louboutin.Kate Green / Getty Images

Look de John Galliano

Uno de los atuendos más interesantes de Robbie en este tour fue una pieza de la colección Primavera Verano 1992 de John Galliano. Este look vintage cuenta con un abrigo largo de seda con estampado floral verde, más plumas en los hombros y mangas, medias rojas largas y un short negro. Las propuestas de Galliano siempre cargan con una teatralidad única con una visión a la decadencia y destrucción.

Margot Robbie con un look de archivo de la primavera 1992 de John Galliano.Gareth Cattermole / Getty Images

El tour de Cumbres Borrascosas ha demostrado que el diseño de vestuario no es exclusivo para la pantalla. Cada aparición pública de Margot Robbie suma un diálogo entre moda, literatura y cine al largometraje. Las alfombras rojas se han vuelto narraciones gracias al method dressing. No se trata solo de promocionar la película, es una expresión del espíritu y las emociones a la que esta nos lleva.