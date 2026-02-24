La casa de moda Jenny Polanco celebra un capítulo histórico con la apertura de su primera boutique internacional, un logro que consolida más de cuatro décadas de diseño, artesanía y visión dominicana. Ubicado en Coral Gables, Florida, este nuevo espacio no solo amplía la presencia de la firma: también confirma su madurez como marca global sin renunciar a su esencia caribeña.

Jenny Polanco inaugura su primera boutique internacional en Coral Gables

Un sueño de la diseñadora hecho realidad

La llegada a Estados Unidos materializa un anhelo que Jenny Polanco expresó durante años: llevar el diseño dominicano a otros mercados manteniendo su autenticidad, su estética limpia y su íntima conexión con el Caribe. Ese sueño se sostiene hoy gracias al respaldo de generaciones de clientas y al trabajo de artesanos que han acompañado fielmente a la marca por más de 45 años.

Carla Quiñones Polanco, CEO de la firma, explicó que esta apertura representa un avance estratégico dentro del plan de expansión internacional.

“La llegada a Coral Gables representa un paso firme dentro de nuestro plan global. No se trata solo de abrir una tienda, sino de proyectar el valor de la artesanía dominicana y del legado creativo de Jenny Polanco con coherencia, respeto y visión de futuro”, afirmó.

Por qué Coral Gables

La ciudad fue elegida como primer destino internacional por su espíritu elegante y multicultural, un punto de encuentro natural para audiencias globales que valoran la autenticidad, la calidad y las historias con propósito. Desde este enclave, la marca establece un diálogo con nuevos mercados y posiciona la moda dominicana dentro del panorama internacional.

“La marca ha evolucionado, pero sus pilares permanecen intactos: la excelencia artesanal, la identidad caribeña y la feminidad atemporal”, añadió Quiñones Polanco. “Nuestro compromiso es honrar ese legado mientras abrimos camino para el diseño dominicano en el exterior”.

Una boutique que narra historia y sensibilidad

La nueva tienda reúne piezas que condensan el ADN de la casa: siluetas elegantes, textiles nobles, accesorios icónicos y una lectura contemporánea de la feminidad caribeña. El espacio ha sido creado no solo como punto de venta, sino como una experiencia sensorial que invita a conectar con la sensibilidad artística de la marca.

El diseño interior estuvo a cargo del museógrafo y curador Orlando Isaac, quien interpretó los códigos visuales de Jenny Polanco —luz, textura, minimalismo caribeño— para crear un ambiente que honra su legado y su identidad.

Un hito para la moda dominicana

Esta nueva boutique marca el inicio de una estrategia de expansión internacional a largo plazo, con Miami como punto de partida para continuar abriendo puertas al talento dominicano. Desde Coral Gables, la marca envía un mensaje contundente:

la moda dominicana tiene identidad, valor cultural y una voz propia dentro de la industria global.