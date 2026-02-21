Lemar en la alfombra de Premio Lo Nuestro

El salsero venezolano radicado en la República Dominicana, Lemar, hizo una entrada memorable en la alfombra de Premio Lo Nuestro, apostando por una estética sobria, contemporánea y cargada de carácter que reafirmó su identidad artística en uno de los escenarios más influyentes de la música latina.

El artista lució un traje negro absoluto de Leonardo's Fifth Avenue, diseñado bajo una línea minimalista y moderna, con estilismo a cargo de Joselo Franjul. La chaqueta, de corte cruzado (double-breasted) con solapa de pico y botonadura forrada, acentuó la formalidad del look, mientras que la silueta entallada delineó una figura pulida con hombros marcados y cintura limpia.

La presencia de Lemar en Premio Lo Nuestro ocurre pocas semanas después de culminar con éxito su primera gira europea como solista, con más de 1,200 asistentes en total. Ahora, en pleno proceso de expansión internacional, el artista se prepara para una gira promocional en Colombia y el lanzamiento de una colaboración musical prevista para el mes de marzo.

En esta etapa decisiva, Lemar combina elegancia, presencia escénica y sabor caribeño para posicionar su propuesta dentro del movimiento tropical contemporáneo, llevando la salsa caribeña desde la República Dominicana hacia un público cada vez más amplio.

Con su presencia en Premio Lo Nuestro, Lemar reafirma su condición de voz emergente de la salsa latinoamericana con proyección global, llevando estilo, identidad y sabor a cada escenario que pisa.