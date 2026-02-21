Georgina Duluc se presenta en la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro 2026

La comunicadora y actriz dominicana Georgina Duluc volvió a demostrar por qué es una de las figuras más imponentes del entretenimiento latino al deslumbrar en la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro 2026. Su entrada, con un diseño exclusivo de la prestigiosa creadora Giannina Azar, se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche por su dramatismo, elegancia y fuerza visual.

El impecable look no solo reafirmó su instinto para la moda, sino que anticipa lo que será su participación en los Premios Soberano 2026, donde promete elevar aún más su apuesta estilística. Para Georgina, esta aparición funcionó como una antesala perfecta: una declaración de intención, creatividad y presencia.

Fiel a su personalidad frontal y a su humor negro, Duluc hizo gala de su picardía característica, provocando sonrisas y recordando por qué su estilo irreverente sigue siendo parte esencial de su encanto público.

Georgina Duluc triunfa en la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro 2026

Durante la transmisión en vivo de Univision, la artista sorprendió con un segundo cambio de vestuario —también firmado por Azar— para acompañar a Irving Alberti y Clarissa Molina en la presentación de una de las categorías de la gala. Su química con ambos, sumada a su naturalidad en cámara, aportó dinamismo a uno de los segmentos más celebrados de la noche.

El estilismo de Georgina estuvo a cargo de Keyther Estévez, complementado con joyería de Gisselle Mancebo, logrando un equilibrio impecable entre modernidad, sofisticación y carácter.

Con esta participación, Georgina Duluc reafirma su lugar como una de las dominicanas más influyentes en escenarios internacionales, combinando glamour, autenticidad y una seguridad escénica que la distingue en cada aparición.