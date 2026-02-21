Dwarmis Concepción, diseñadora dominicana que redefine su lenguaje en New York Fashion Week

New York es una ciudad que transforma y exige. Una metrópolis que impulsa, reta y, muchas veces, redefine a quienes la habitan. Para Dwarmis Concepción, diseñadora dominicana radicada en esta capital de la moda, regresar por segunda vez a New York Fashion Week no es solo un logro profesional: es un acto de identidad. Una reafirmación de ese diálogo constante entre sus raíces caribeñas y la estética sofisticada del universo neoyorquino.

Dwarmis Concepción presenta por segunda vez en NYFW

“New York me vio crecer profesionalmente”, cuenta. Llegó joven, con deseos de aprender y de abrirse camino. Trabajó en reconocidas casas de moda como Tory Burch y Ulla Johnson, experiencias que le revelaron no solo la complejidad del diseño, sino la importancia del proceso, las estructuras y los equipos correctos. Pero, aun en ese trayecto, dice, “siempre tuve a República Dominicana en el corazón”. Y es justamente esa dualidad, entre fluidez tropical y ritmo urbano, la que se manifiesta con fuerza en su nueva colección.

NYFW: El reto de hacer show sin perder la esencia

Presentar en Fashion Week significó para ella expandir lo que ya dominaba: ese concepto de ropa easy to wear que define a la mujer que viste. Sin embargo, también implicó soltar ciertos límites.

“New York Fashion Week es un show”, reconoce. “Mis piezas siempre nacen pensando en la mujer real, en su día a día. Pero aquí tenía que permitirme crear looks con más impacto, piezas que provocaran ese wow! inmediato”.

El desafío no estuvo en reinventar sus diseños, sino en reordenarlos de manera estratégica, crear estilismos más potentes, considerar accesorios, casting y staging. Concebir, en conjunto, un mundo efímero pero poderoso.

Tierra: la colección donde la materia toma forma

Su propuesta parte de una idea simple pero profundamente simbólica: el origen como materia antes de convertirse en forma.

Dwarmis inicia siempre desde tres caminos: dibujar, drapear o tocar telas. Esta vez, la materia habló primero. Manipulando retazos, juntándolos, permitiéndoles transformarse entre sus manos, surgió la metáfora que da vida a la colección: el polvo, la sustancia sin estructura que cambia con el toque; y el agua, elemento capaz de alterar, suavizar y expandir.

“Era como agarrar algo que no significa nada y convertirlo en algo nuevo”, recuerda. Así, la colección se convirtió en un homenaje al acto de crear desde la intuición, desde ese primer contacto táctil donde nace la idea.

La paleta cromática refuerza esa visión: tonos de barro, marrones oscuros, amarillos solares, azules profundos y turquesas que evocan tanto al planeta tierra como al paisaje urbano de Nueva York: la piedra, el metal, el cielo entre los edificios, la luz que se cuela entre ellos.

Una mujer real

La mujer que viste Dwarmis es, ante todo, cotidiana y poderosa. “Es la jefa, la mamá, la universitaria, la que vive en movimiento”. Sus piezas responden a esa necesidad real de funcionalidad sin perder elegancia. Por eso su moda transita entre estaciones, se adapta, fluye.

Aunque vive en Nueva York, reconoce que su esencia dominicana está siempre ahí, natural, sin pretensiones. “En Santo Domingo todo es más fluido: puedes salir de la oficina y terminar en la playa. Esa simpleza sofisticada se me quedó en la piel”.

Su ropa refleja justamente eso: versatilidad con carácter, comodidad con intención, estructura con suavidad.

La sostenibilidad

En una industria que produce toneladas de desperdicio, Dwarmis apuesta por un modelo más responsable: colecciones cápsula, pequeñas y cuidadosas.

Haber trabajado en grandes marcas le permitió ver de cerca el impacto real del waste. “Me rompía el alma”, confiesa. Por eso, ahora diseña menos, pero mejor. Cada pieza es pensada, perfeccionada y justificada. Un ejercicio de conciencia y respeto hacia la moda y hacia su propio proceso creativo.

En esta segunda aparición en New York Fashion Week, su voz se escucha más clara: una mujer que diseña para mujeres reales, que honra su raíz dominicana y que se permite experimentar, crecer y evolucionar.

La tierra y el agua, como ella misma dice, son el comienzo. Pero en sus manos, esa materia se convierte en forma, en color, en movimiento… en moda que cuenta historias.