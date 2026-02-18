Diana Acosta, del ensanche La Fe a las pasarelas internacionale

Con apenas 18 años, 5’9” de estatura y una belleza angelical, la joven modelo dominicana Diana Acosta da un paso firme hacia la escena global tras firmar contrato con la agencia Heroes Models, en la ciudad de Nueva York.

Nacida y criada en el ensanche La Fe, en Santo Domingo, Diana soñaba con convertirse en bailarina. Sin embargo, el destino la condujo por otro camino cuando, a los 12 años, asistió a un casting de Ossygeno Models Management (OMM). Allí, su fundador y CEO, Sandro Guzmán, quedó impresionado con su rostro y proyección, y decidió apostar por su talento pese a su corta edad.

Diana Acosta. Modelo

“Diana representa una nueva generación de talento dominicano que trasciende fronteras con disciplina, preparación y determinación. Fue la más enfocada del curso que impartimos ese año y demostró una madurez increíble. Supe que teníamos una estrella en nuestras manos”, expresó Guzmán.

Diana Acosta. Modelo

Durante seis años, la joven se preparó con dedicación para su debut internacional, que hoy se concreta de la mano de Heroes Models. “Esperamos su momento, la formamos, estudió inglés y ahora está lista para un futuro prometedor”, añadió el empresario, reconocido por impulsar a modelos dominicanas de proyección internacional.

Diana Acosta. Modelo

Además de su formación en el modelaje, Diana se graduó con honores del programa de inglés en el Instituto Cultural Dominico Americano y actualmente cursa la carrera de Negocios Internacionales, que continuará de manera virtual mientras trabaja en el extranjero. Para ella, la educación es una prioridad innegociable.

Más allá de las pasarelas, la joven mantiene un sueño claro: “Mi mayor anhelo es comprarle una casa a mi mamá, quien ha trabajado incansablemente como asistente dental, pero aún no ha podido tener una vivienda propia”.

Con su llegada a Nueva York, Diana Acosta inicia una nueva etapa profesional, llevando consigo no solo su talento y disciplina, sino también la esperanza de todo un barrio que hoy celebra verla conquistar el mundo.