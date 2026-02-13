Yasmín Rodríguez lleva Firmas Rojas al Michigan Fashion Fest durante NYFW

La diseñadora dominicana Yasmín Rodríguez presentó su colección “Firmas Rojas” en el Michigan Fashion Fest, celebrado en el marco de la New York Fashion Week, proyectando el diseño dominicano en uno de los escenarios más influyentes de la moda internacional.

Con una paleta de azules profundos, blancos intensos, rojos vibrantes y negros contundentes, la colección destacó por su precisión constructiva y su fuerza visual. Cada pieza apareció como una afirmación de carácter: siluetas seguras de sí mismas, de líneas definidas y una intención estética que no busca competir, sino imponerse desde la autenticidad.

La propuesta generó una respuesta inmediata entre el público, la prensa y profesionales del sector, consolidando su impacto en un entorno altamente competitivo y reforzando la presencia estratégica de Rodríguez dentro del circuito global.

Con Firmas Rojas, la diseñadora reafirma un lenguaje propio: estructura, identidad y una visión que entiende el diseño como declaración. Su participación en el Michigan Fashion Fest suma un nuevo capítulo a la expansión internacional del talento dominicano, elevando su visibilidad en plataformas de alcance mundial.