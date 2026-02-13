Karla Dipuglia: diseño caribeño que conquista la escena estadounidense

La diseñadora dominicana Karla Dipuglia Pérez, creadora de la marca KÀ DIPUGLIA, continúa posicionando el talento caribeño en la escena internacional desde New York. Su propuesta se distingue por piezas escultóricas, llamativas y elaboradas por artesanos dominicanos, elevando la estética del Caribe a través de un lenguaje visual contemporáneo y poderoso.

Dipuglia desarrolla su trabajo a partir de una investigación profunda sobre la identidad caribeña, tomando como punto de partida la herencia de los pueblos originarios y la esencia misma de lo que somos como región: mezcla, ritmo, simbolismo y memoria. Cada accesorio se convierte así en un manifiesto cultural y artesanal.

KÀ DIPUGLIA entre los finalistas de Fashion Trust U.S.

La marca dominicana ha sido seleccionada como una de las finalistas de los premios Fashion Trust U.S., fundados por Tania Fares, en la cuarta edición anual del FTUS, que se celebrará el 7 de abril en Los Angeles.

El evento reconocerá la excelencia del diseño en categorías como prêt-à-porter, joyería, accesorios y programas para graduados, destacando a talentos emergentes en momentos cruciales de su desarrollo profesional.

Los finalistas fueron elegidos por los miembros de la junta directiva y el consejo asesor de Fashion Trust U.S., un grupo que impulsa el crecimiento de nuevas voces creativas en la industria. Los ganadores de cada categoría recibirán subvenciones económicas y mentoría personalizada por parte de figuras influyentes del mundo de la moda y el comercio minorista, un apoyo clave para consolidar sus carreras.