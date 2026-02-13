La ciudad que nunca duerme volvió a iluminarse con el brillo del talento latino. La reconocida diseñadora internacional Giannina Azar inauguró oficialmente el New York Fashion Week United en Manhattan con “Juliette”, su colección otoño-invierno que combina opulencia, técnica artesanal y un poderoso mensaje social en favor de la niñez.

Compuesta por 40 vestidos de gala modelados por 40 talentos —incluyendo destacadas reinas de belleza— esta propuesta da continuidad a “Renaissance”, su entrega anterior, pero elevando la narrativa hacia un terreno más íntimo: el legado de los hijos y la importancia de cultivar la creatividad en las nuevas generaciones.

Giannina Azar inaugura NYFW con “Juliette”: moda, legado y un mensaje en favor de la niñez

El momento más emotivo llegó al cierre, cuando una niña llamada Juliette tomó la pasarela, convirtiéndose en símbolo de esperanza, futuro y el espíritu que inspiró la colección.

Un evento que reunió a figuras clave de la industria

La presentación tuvo lugar en Times Square, donde líderes del sector, prensa especializada y celebridades se dieron cita para presenciar una noche cargada de estilo y sensibilidad social. La coordinación general estuvo a cargo de Miami Talents, consolidando una producción impecable.

La propuesta se enriqueció con colaboraciones de primer nivel:

- Accesorios de Gisselle Mancebo y Vizcarra.

- Abrigos de Abigail Silverio para su firma SEV.

- Orfebrería, tocados y collares creados por el estilista Roger Pérez.

- Maquillaje firmado por Francis Star, conocido por trabajar con Cardi B.

- Carteras diseñadas por Soraya Khoury y Jesús Hernández.

Celebridades sobre la pasarela

Entre las figuras que desfilaron destacaron Olivia Yacé, Stephani Abasali, además de la participación especial de la actriz Gabriela Spanic, quienes aportaron presencia, glamur y narrativa al espectáculo.

Con esta presentación inaugural, Giannina Azar reafirma su posición como una fuerza global en la moda. Ha vestido a innumerables celebridades internacionales y ha participado en New York Fashion Week en más de 20 ocasiones, consolidando una carrera donde convergen elegancia, determinación y una visión creativa que no conoce límites.