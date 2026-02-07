Cada primer viernes de febrero, gran parte del mundo se tiñe de rojo. Pero no solo se trata de una elección estética ni de un gesto de tendencia: es el símbolo del Día Nacional de Vestir de Rojo, la campaña impulsada por la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association, AHA) para crear conciencia sobre las enfermedades cardiovasculares, y aunque la iniciativa nació en el ámbito de la salud, con los años ha encontrado un aliado inesperado pero poderoso: la moda.

El poder del rojo: cuando la moda se convierte en un latido de vida

Aunque el National Wear Red Day es una iniciativa creada por la American Heart Association en EE. UU., República Dominicana sí lo ha adoptado en los últimos años, especialmente dentro de los sectores médico, social y de comunicación. No es una efeméride ‘oficial’ del Estado dominicano, pero se ha convertido en una fecha referencial para promover la salud cardiovascular femenina, y cada año más instituciones y figuras públicas la visibilizan.

El poder del rojo: cuando la moda se convierte en un latido de vida

¿Por qué este color?

El rojo es fuerza, es atrevimiento, es sensualidad, es presencia. Pero, al ser asociado a esta iniciativa le añade una capa más profunda: es un recordatorio de que el corazón también necesita ser visto, atendido y escuchado.

El poder del rojo: cuando la moda se convierte en un latido de vida

En esta fecha, celebridades, diseñadores, modelos, editoras y amantes de la moda utilizan el rojo como una forma de activismo estético: un pequeño gesto que genera una conversación grande.

La industria de la moda desde hace décadas ha demostrado interés profundo en las causas sociales. En este caso, el mensaje es claro: la salud cardiovascular también es un asunto de mujeres, y la moda tiene la plataforma y el alcance para llevar esa realidad a audiencias que quizá no conectan directamente con discursos médicos.

El poder del rojo: cuando la moda se convierte en un latido de vida

En el universo de la moda, el rojo es uno de los colores más fotografiados, más usados en alfombras rojas (que no por casualidad son rojas) y más celebrados por diseñadores que entienden su impacto visual. Esto ha facilitado que el mensaje del “Wear Red Day” se vuelva fácilmente compartible, replicable y viral en redes sociales.

Influencers y personalidades de estilo aprovechan la fecha para compartir looks monocromáticos o estilismos donde el rojo es protagonista, acompañados por información vital sobre prevención, chequeos médicos y síntomas que las mujeres tienden a ignorar. La moda convierte una conversación médica en un mensaje accesible y cercano.

El poder del rojo: cuando la moda se convierte en un latido de vida

República Dominicana también late en rojo

Aunque no es popular, la campaña ha comenzado a encontrar eco en América Latina, y en República Dominicana cada vez más figuras públicas, diseñadores, modelos, periodistas de moda, estilistas, se unen vistiendo rojo y compartiendo mensajes sobre salud femenina. Para un país donde la moda tiene una comunidad vibrante y digitalmente activa.

Cuando la moda abraza una causa, la conversación cambia. El “Día Nacional de Vestir de Rojo” es la prueba de que un look puede ser más que un look: puede ser un manifiesto, un acto de sororidad y una invitación a amarnos mejor, corazón incluido.