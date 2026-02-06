El cantante Gabriel Pagán estrenó el video oficial de su nuevo sencillo “To’ de Ti”, una propuesta donde la música, la moda y el talento local convergen para impulsar la economía naranja dominicana.

Gabriel Pagán apuesta por la moda dominicana en el video de su nuevo sencillo “To’ de Ti”

El audiovisual cuenta con la participación especial de la influencer y modelo Pura Hidalgo, quien funge como musa del proyecto y aporta una presencia fresca y contemporánea a la narrativa visual.

Fiel a su compromiso con resaltar el talento creativo del país, Pagán confió el vestuario a la diseñadora Laura García, responsable del atuendo que realza la estética del video, mientras que la destacada creadora Mónica Varela estuvo a cargo de la joyería, aportando piezas que complementan la identidad visual del artista.

Con “To’ de Ti”, Gabriel Pagán reafirma su visión de colaborar con creativos dominicanos y continuar elevando la moda y el diseño local a través de su plataforma musical.