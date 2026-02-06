“Sin Alarma”: La nueva voz juvenil que despierta los sábados en la X102

La X102 arranca una nueva etapa en su programación con un proyecto que llega para representar, acompañar y entretener a las nuevas generaciones: 'Sin Alarma Radio', un espacio que promete convertirse en el favorito de los sábados. El concepto es claro: despertar sin alarma, sin prisa, sin estrés; simplemente dejarse llevar por la energía, las recomendaciones y las conversaciones de un equipo diverso y auténtico.

Pensado específicamente para jóvenes, aunque con apertura para todo el que busque un contenido ligero y cercano, el programa se plantea como un compañero de vida, mezclando tendencias, cultura pop, recomendaciones y, sobre todo, esas conversaciones reales que muchas veces “la vida te enseña”, pero que nunca está de más escuchar de voces amigas.

“Sin Alarma”: La nueva voz juvenil que despierta los sábados en la X102Alexander Mora

Un espacio para aprender, reír y ponerse al día

En 'Sin Alarma' los oyentes podrán encontrar un poco de todo: recomendaciones de series y películas, conciertos, actividades del fin de semana, lugares nuevos por descubrir y también esos temas que impactan directamente al público joven —desde reflexiones de crecimiento personal hasta anécdotas que conectan con experiencias comunes.

“Nosotros queremos ser esos compañeros que comparten lo que han aprendido mientras van creciendo”, explica el equipo. Y es precisamente esa mezcla entre entretenimiento y guía ligera lo que busca diferenciar esta nueva propuesta de la X102.

Sophia Sanabria más allá de la moda

Una de las grandes expectativas recae sobre Sofía, reconocida por su trabajo y presencia en la moda. Pero este nuevo proyecto le da la oportunidad de expandirse.

“Esta oportunidad viene para cruzar esa frontera y abrirme a otros temas… que la gente conozca mis opiniones y análisis más allá de la moda”, afirma. Eso sí, entre risas advierte que la moda siempre encontrará la manera de colarse: “la moda es transversal a todo, seguro aparece por ahí”.

Para ella, el verdadero encanto del proyecto está en la posibilidad de conectar desde otras perspectivas: entretenimiento, tendencias, cultura digital y todo lo que forma parte del universo de la audiencia joven.

Un equipo diverso con química natural

El elenco de 'Sin Alarma' está compuesto por talentos con perfiles profesionales muy distintos, lo que enriquece cada conversación:

Sophia Sanabria, moda y tendencias.

Luis Valdez, fotógrafo y videografo con más de 10 años de experiencia.

Gabriella De La O, profesional de los medios y la comunicación.

Arlenee Gutiérrez, comunicadora con voz fresca y espontánea.

La magia fluye naturalmente. Aunque tienen solo meses trabajando juntos, la química hace parecer que tienen años de amistad.

“Es lo mismo que pasa en los grupos de amigos: cada quien tiene un background diferente y eso es lo que queremos llevar a la mesa”, explican. El programa aspira a convertirse en ese espacio donde las conversaciones fluyen entre personalidades distintas, pero con un mismo deseo: conectar.

Una producción joven y poderosa detrás

Detrás del proyecto también hay talento emergente. La producción está a cargo de Anne Valdez, una creativa que se ha destacado en el mundo de las agencias y ahora llevará su visión al contenido radial y digital.

La X102 suma, además, el apoyo ejecutivo, la guía de su equipo interno y la visión de Uriel, a quienes el equipo describe como “las manos mágicas” que dieron forma inicial a este proyecto.

A propósito del Día de la Juventud, el equipo de “Sin Alarma” quiso dejar un mensaje:

“Somos ejemplo de constancia, de perseverar, de que sí se puede. Nos hemos arriesgado a perseguir nuestros sueños y eso, de por sí, es un ejemplo para la juventud. Nada de rendirse: sí se puede y es hermoso”.

¿Cuándo y dónde escucharlos?

“Sin Alarma” será transmitido todos los sábados de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. por la X102.

También contará con transmisión en vivo por YouTube y mucho contenido adicional en @sinalarmaradio.