Entre la realidad y la fantasía, así define Robert Wun la Alta Costura

Robert Wun es un diseñador de moda nacido en Hong Kong pero establecido en Londres, el primero en ser invitado a presentar sus diseños en la deseada Semana de la Alta Costura. Wun se introdujo en el mundo de la moda a los 11 años, luego de descubrir que su amor de la infancia estaba interesada en el diseño, sin saber que esto lo llevaría a descubrir la pasión que lo ha llevado tan lejos ahora.

Tras graduarse del London College of Fashion en 2012, fundó su marca homónima en 2014, centrándose en colecciones prêt-à-porter de ropa femenina, sin embargo, esto no cumplió sus propias expectativas, buscaba algo aún más grande. Participó en diversas competencias del diseño hasta 2022, cuando ganó el premio 'Andam', una premiación de moda francesa que desafía a los jóvenes diseñadores a cambiar los márgenes ya establecidos en la moda de ese país.

Piezas del debut de Robert Wun en la semana de alta costura 2023

Este suceso lo llevó a tener la gran oportunidad de tener a Bruno Pavlovsky como mentor, el CEO de la firma de lujo y alta costura Chanel. Siguiendo uno de sus consejos, Wun fue más allá de sus sueños, trató de unirse al programa de prêt-à-porter y dos meses después hizo su debut en alta costura.

El surrealismo en el Haute Couture

Robert Wun nos ha maravillado con sus sublimes conceptos e interpretaciones en sus colecciones, cada una mejor que la anterior. Todas sus colecciones destacan por un factor en común; las siluetas escultóricas limpias, el nivel de detalle y tiempo que se toman los artesanos para cada vestido.

Look de la Colección de Primavera Alta Costura 2026

Aprovechando que ha finalizado la Semana de Alta Costura del presente año, es inevitable destacar su colección de primavera, titulada "Valor: El deseo de crear y el coraje de seguir adelante”, donde nos presenta trabajos con más de 3 millones de piedras de vidrio o Swarovski bordadas. Sin duda, busca crear un visual mágico y etéreo que ilumine al espectador.

Esta colección, que esta dividida en tres partes, explora la máxima expresión artística de un diseñador como guerrero y las batallas que lo siguen en sus procesos. Con looks monocromáticos cargados de texturas y tejidos glamurosos, como el terciopelo en los corsés y el tul que dibuja las siluetas de las faldas, Wun nos trajo de vuelta sus siluetas estructurales y los detalles rígidos que parecen partes del cuerpo humano que transforman a las modelos en esculturas fantásticas vivientes.

Look de la Colección de Primavera Alta Costura 2026

La colección se presentó en el legendario cabaret y ahora teatro Lido, en grandes pantalla pudimos ver las imágenes que le daban la vibra a cada look; nubes tranquilas, el atardecer donde cae el sol, una nube de tormenta oscura y la niebla amarilla pesada. Toda la colección se mantuvo en una paleta simple para poder resaltar los detalles interesantes y la joyería de Anabela Chan; el blanco, negro, rojo y azul siendo los principales, un look rosa pastel, detalles verdes y purpuras y los atuendos finales de colores metálicos.