Teyana Taylor: Los 'ojos de la moda' están puestos en ella

Definitivamente los ojos están puestos en ella. Es imposible que si sigues la moda, no te fijaras en esta celebridad que tiene años en la industria de la moda americana, pero que hoy más que nunca, está en el radar de todas las marcas de alta costura. ¡La mayoría quiere vestirla!

Y, es que en una industria donde la autenticidad suele diluirse con facilidad, Teyana Taylor ha construido un camino propio. Su presencia en la moda no es un accidente ni un personaje: es una extensión natural de su identidad artística, su irreverencia creativa y su visión estética.

Tenaya Taylor: Un nuevo icono se despierta

Ella es cantante, actriz, bailarina y coreógrafa estadounidense. En el último año, Teyana se ha convertido en una de las figuras más fascinantes del estilo contemporáneo, atrayendo la mirada de casas de moda, fotógrafos, directores y, por supuesto, del público que ve en ella una mezcla poderosa de fuerza, porte y libertad.

¿Pero cómo se inicia en el mundo del espectáculo? Teyana Taylor entró a escena siendo apenas una adolescente. Nacida en Harlem, comenzó como bailarina y coreógrafa, logrando reconocimiento temprano cuando diseñó la coreografía del video “Ring the Alarm” de Beyoncé. Más tarde, su versatilidad la llevaría a la actuación, la dirección, la música y la producción visual, convirtiéndola en un talento integral con una estética única.

Su carrera musical tomó fuerza bajo el sello GOOD Music, donde trabajó proyectos que recibieron elogios de la crítica, especialmente su álbum K.T.S.E. (2018), que dejó claro que Teyana no solo es una intérprete poderosa, sino una narradora visual sofisticada. Su capacidad para transformar cada lanzamiento en un performance de moda, desde portadas, styling y visuales, terminó de consolidarla como una figura imprescindible en el cruce entre música, cine y estilo.

La presencia de Teyana en la moda se distingue por un elemento clave: ella nunca sigue tendencias; las reinterpreta desde su energía atlética, sensual y andrógina. Un día luce un traje sastre hiperestructurado en clave de rockstar, y al otro sorprende con un vestido couture que reinventa la feminidad desde una fuerza magnética. Sus cambios de cabello, su maquillaje impecable y su confianza desbordante construyen una estética camaleónica, pero siempre coherente.

Teyana encarna ese espíritu de “fashion fearless”: atrevida, inteligente, experimental. Sus apariciones en alfombras rojas suelen convertirse en momentos virales, no solo por los diseños que elige, sino por cómo los habita: los convierte en personaje, narrativa y actitud.

El estilista: Kollin Carter

Aunque Teyana tiene una visión estética muy definida, parte de su impacto reciente en la moda se debe también a su colaboración con Kollin Carter, uno de los estilistas más influyentes de la industria actual. Conocido por su trabajo junto a Cardi B, Carter ha desarrollado una sensibilidad que equilibra dramatismo, glamour y precisión editorial, y esa visión encaja perfectamente con la energía teatral y poderosa de Teyana.

Juntos, han creado looks que combinan alta costura, referencias culturales y siluetas inesperadas. Carter potencia la audacia de Teyana sin suavizarla, entendiendo que su fortaleza radica justamente en desafiar lo convencional. Ese entendimiento mutuo ha convertido a Teyana en una de las figuras más fotografiadas y celebradas en desfiles, alfombras rojas y editoriales.

Lo que convierte a Teyana Taylor en un ícono contemporáneo no es solo lo que viste, sino cómo lo encarna. Su aproximación a la moda es una expresión de libertad, control creativo y orgullo afrodescendiente. Celebra su cuerpo atlético, su origen, su actitud urbana y su espíritu híbrido entre la suavidad y la fuerza.

Además, su impacto va más allá de la ropa: Teyana representa una nueva generación de musas que no esperan que la moda dicte el camino. Ella lo crea, lo dirige y lo narra.

En un mundo saturado de imágenes, Teyana logra algo que pocos consiguen: convertir cada aparición en una declaración estética con intención, personalidad y emoción. Por eso, hoy es mucho más que una artista; es una referencia cultural y un ícono de moda en evolución constante.