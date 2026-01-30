Del 5 al 7 de marzo de 2026, la Cúpula del Palacio de Bellas Artes se convertirá en el epicentro del estilo con la llegada de la quinta edición de Trendy Fashion Week RD, uno de los eventos más dinámicos y esperados del calendario de moda dominicano. La plataforma regresa con una propuesta que reafirma su compromiso con la innovación, la cultura y la proyección del talento local e internacional.

Este año, la pasarela reunirá a destacados diseñadores dominicanos como Giannina Azar, Tony Boga, Eddie Rambaldy, Alba Almonte, Martin Polanco, Krisheisy y Kache, quienes presentarán colecciones creadas desde la identidad del Caribe moderno. La cita también acogerá una fuerte representación internacional con los diseñadores José Zafra (Perú), Velladonie (México) y Federico Visuetti (Panamá).

Trendy Fashion Week RD 2026: la quinta edición que enciende el pulso de la moda en Santo Domingo

Puerto Rico, por su parte, llegará con una delegación de lujo, integrada por Marcos Carranzana, José Texeira, Lissa Porrata, José Raúl, Liliana Velázquez, Loraine Ortiz y Héctor Molina.

Uno de los momentos más significativos será la presentación especial del Instituto Técnico Superior Mercy Jácquez (ITESUMJ), donde 20 estudiantes de término exhibirán sus diseños en una pasarela profesional que impulsa el talento emergente.

El relevo generacional también tendrá protagonismo con el Trendy Fashion Week Kids, que contará con las propuestas de Dikahira Bautista, Emily Reyes, Rosani López (RossViki) y Vanesa Fashion Kids.

Más de 100 modelos de Puerto Rico, Cuba, Colombia, Venezuela y República Dominicana desfilarán durante los tres días del evento, ante la mirada de scouts de prestigiosas agencias internacionales que llegarán en busca de nuevos talentos.

La realización de esta edición es posible gracias al respaldo de importantes aliados y patrocinadores como Banco Popular, Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes, Alcaldía del Distrito Nacional, Listín Diario, John Frieda, Milani Cosmetics, Star Products, Hotel Napolitano, JP. Chenet, Alta Copa, Agua Crystal, Café Santo Domingo, Productos Chef, Mangel Estudio Creativo, Eucerin, Ferries del Caribe, Ediscons y Floristería Jardín Constanza, marcas cuyo apoyo contribuye al crecimiento de la moda dominicana con estándares internacionales.

Para Jonathan Medero, CEO y productor ejecutivo del evento, esta quinta edición reafirma a Trendy Fashion Week RD como una plataforma de alcance global que impulsa el talento de diseñadores de República Dominicana, América Latina y más allá. Su alianza estratégica con Latinoamérica Te Viste y el respaldo de diversas embajadas permiten un intercambio cultural invaluable, acompañado de una cobertura amplia de medios e influencers, y una experiencia que trasciende la pasarela y celebra la creatividad en todas sus formas.