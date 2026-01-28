La ropa deportiva toma el control del 2026: Cómo el sportwear redefine el estilo

En los últimos años hemos sido testigos de un cambio significativo en la manera en que la gente utiliza las prendas de marcas deportivas como Nike, Adidas o Puma. Lo que antes era ropa plenamente deportiva para ir al gimnasio y practicar deportes, hoy es parte esencial del guardarropa urbano. El 2026 marca el mayor punto de inflexión de la moda deportiva de ocio, no obstante, no es la primera vez que esta tendencia se vuelve tan popular.

De dónde surge esta tendencia

Lo que hoy llamamos athleisure es la fusión de ropa deportiva (athletic) con ropa casual (leisure). Se manifiesta en el 2010 con el auge de prendas como leggings, sudaderas y tenis deportivos en contextos no deportivos. Su objetivo es crear combinaciones que dialoguen por la comodidad, la funcionalidad y el estilo, sin que sean evidentemente para hacer ejercicio.

En los años 1980, las marcas deportivas ya habían influido en la cultura y en la moda urbana, la diferencia hoy es en como se ha adaptado el diseño para la tendencia. Se mantienen las siluetas deportivas pero con detalles que lo llevan fuera.

El acelerado estilo de vida metropolitana dio paso a una cultura enfocada en el bienestar, popularizando el street style en los 1980, donde estas prendas salen de su zona, más adelante, la pandemia y el teletrabajo nos llevaron a siluetas más relajadas y versátiles. Lo deportivo dejó de ser deportiva para convertirse en casual.

Figuras del deporte como la tenista americana Serena Williams, ganadora de cuatro medallas de oro olímpicas, han sido piezas clave en el desarrollo del athleisure. El impacto de Williams popularizó el tenniscore, una ola que reproduce en atuendo clásico del tenis en un estilo preppy, donde los polos, las faldas plisadas, el blanco y los suéteres son protagonistas.

Como llevar el athleisure en 2026

En 2026, el sportwear se presenta como un estilo más creativo y con más significado. Un ejemplo de su evolución son las chaquetas lanzadas por Adidas para celebrar el año nuevo chino un tiempo atrás.

Si pasas suficiente tiempo en línea, es seguro que hayas visto esta opción. Han ganado popularidad muy rápido debido a que su diseño ofrece tanto tradición como modernidad.

Chaquetas Adidas Chinese New Year

Su diseño se inspiro en la dinastía Tang y en su vestimenta tradicional Tangzhuang. Incorpora el cuello mandarín o mao y botones de rana al frente. Algunas versiones incluso añaden siluetas como el peplum, demostrando la ropa de deporte puede ser un estilo de diario, ser cómodo para moverse por la ciudad y mantener un diseño contemporáneo.

Las camisetas de compresión, camisetas sin mangas, los polos, bikershorts y los pantalones deportivos son ahora atuendos de todos los días. El éxito de marcas como Alo yoga, NikeSkims y Lululemon son evidencian de que la gente busca lucir bien mientras va cómodo, además de que sus prendas de adaptan a otras formales.

Unas buenas opciones para llevar estas prendas, ya sea en un entorno profesional o social, es estilizarlas en capas. Esta técnica crea un imagen más estructurada, además de que nos permite agregar piezas fundamentales según el entorno, como abrigos elegantes, blazers de tela o pantalones a la medida, faldas y accesorios que le pueden adra un aire totalmente diferente al sportwear.

Prendas deportivas en un estilo business casual

Más que una tendencia, el athleisure es un reflejo de una sociedad que puede priorizar el confort sin renunciar al estilo.